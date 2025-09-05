Tras polémica por “bots”: encuesta presidencial revela nueva caída de Kast, mientras que Jara mantiene liderazgo

La última entrega de la encuesta Black & White reveló cómo sigue la carrera de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Chile.

En ese sentido, el sondeo mostró que la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, sigue liderando las preferencias con un 32%.

Por su parte, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, cayó en 2 puntos porcentuales respecto a la anterior medición, alcanzando un 28%.

En el tercer lugar aparece la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien registró un alza de 2%, llegando a 18% de las preferencias.

Sin embargo, las cifras se revierten en una hipotética segunda vuelta, ya que en caso de que Jara avance, perdería tanto con Kast como con Matthei.

Estas cifras se conocen luego del reportaje que reveló el perfil de quiénes estarían detrás de cuentas “bots” en redes sociales para fomentar campañas de odios contra Jara y Matthei.

De hecho, el trabajo periodístico mostró que el líder de este grupo sería Patricio Góngora, director de Canal 13, quien posterior a esta denuncia renunció a su cargo.

Desde el oficialismo han apuntado al vínculo de estas cuentas “bots” con José Antonio Kast, ya que un usuario que se hacía llamar Neuroc, demostró abiertamente su apoyo al Partido Republicano y al abanderado.