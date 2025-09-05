;

¿20 de septiembre feriado? La respuesta del Gobierno ante la nueva propuesta de sumar un descanso en Fiestas Patrias

La propuesta de la diputada Musante busca evitar que los trabajadores del comercio retomen sus funciones tras los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre.

Nelson Quiroz

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cerró la puerta a la propuesta de la diputada Camila Musante , quien solicitó declarar feriado irrenunciable el sábado 20 de septiembre para extender las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Lo primero que yo diría, lo ha dicho el Presidente, es llamar a toda la ciudadanía a que, junto con celebrar con mucho entusiasmo nuestra independencia, también celebre con cuidado”, señaló el secretario de Estado.

Sin embargo, al ser consultado sobre la iniciativa, enfatizó que el Ejecutivo no apoyará la medida: “Nosotros siempre hemos planteado que una discusión de ese tipo debe considerar los distintos efectos económicos que podría tener, y también es una discusión que hay que hacer con tiempo".

“Creemos que, dados los días que quedan para ese sábado, no consideramos que exista suficiente tiempo como para dar la discusión”, sumó.

La propuesta de Musante apuntaba a evitar que los trabajadores del comercio retomaran sus funciones el sábado 20, tras los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre. La parlamentaria, acompañada de dirigentes sindicales, entregó una carta en el Ministerio de Hacienda insistiendo en la necesidad de “resguardar los días de descanso y las condiciones laborales de miles de trabajadores”.

No obstante, la postura del Gobierno fue clara en mantener la planificación original de los feriados, descartando un cambio de último minuto. El propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ya había rechazado días atrás una propuesta similar que buscaba declarar feriado el miércoles 17 de septiembre.

