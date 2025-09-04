En medio de un reportaje televisivo, salieron a la luz los nombres de quienes estarían detrás de campañas de desinformación y hostigamiento político en redes sociales.

Uno de los casos más comentados fue la difusión de una noticia falsa sobre Evelyn Matthei, en la que se aseguraba que sufría alzhéimer.

La propia exalcaldesa calificó la ofensiva digital como una “campaña asquerosa”. Según explicó, “no es supuesta. Es una campaña coordinada de muchas cuentas distintas al mismo tiempo”.

La investigación de CHV Noticias mostró que estas dinámicas virtuales no solo apuntaron a la candidata de Chile Vamos. También la exministra y candidata oficialista Jeannette Jara fue blanco de los denominados “ejércitos de bots”.

Un estudio interno de Chile Vamos corroboró esta tesis tras analizar setenta perfiles, muchos de ellos anónimos, que generaron publicaciones en masa contra Matthei.

Uno de los líderes de los “bots” tiene antecedentes por agredir a su madre

Entre las revelaciones destacó el relato de una abogada que decidió infiltrarse en estos grupos con fines académicos.

Para ello creó una cuenta en X (ex Twitter) y adoptó un discurso de ultraderecha. “Una cuenta empieza a enviarme mensajes de que superbién mis posteos, que le encanta y me dice que sabe que yo soy de izquierda, pero que le agrada -la cuenta-”, relató la profesional.

Esa primera interacción dio paso a otros contactos, pero pronto descubrió que todas esas cuentas serían controladas por la misma persona: un usuario que se hacía llamar Neuroc, que abiertamente apoya al Partido Republicano y a José Antonio Kast.

Tras compartirle su número de WhatsApp, recibió la propuesta de recopilar información contra el gobierno, la cual rechazó. De inmediato sufrió represalias: “Me funa en redes sociales a través de otra cuenta”, relató.

El hostigamiento escaló con acusaciones falsas: “Absolutamente de la nada empieza a postear que yo soy una terrorista, que soy una perra octubrista que iba a tirarle piedras a los pacos, que marchaba con la primera línea”.

La abogada concertó un encuentro con el responsable y descubrió que detrás de Neuroc estaba Ricardo Inaiman Barrios, de 38 años.

El sujeto tenía antecedentes judiciales: en 2011 fue condenado por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por agredir a su madre, delito por el que pasó 56 días en prisión preventiva y debió someterse a terapia durante un año. Declaró trabajar en contabilidad y vivir solo.

Cuando fue confrontado por las cámaras, respondió evasivo: “No sé de qué está hablando”. Posteriormente reconoció: “No, si yo sé que tengo una querella de parte de ella”. Sin embargo, aseguró que fue la denunciante quien lo perturbó: “Ella misma me llamaba por WhatsApp y yo le puse la denuncia”.

El informe de Chile Vamos identificó a Neuroc como una “cuenta madre”, es decir, la que prepara el terreno para ataques posteriores. Mientras que Inaiman no mostró arrepentimiento y defendió sus publicaciones: “Todos tenemos derecho a la libre expresión porque vivimos en democracia”.

Patricio Góngora, director de Canal 13, sería uno de los atacantes anónimos en redes sociales

El reportaje televisivo agregó un elemento de alto impacto: la abogada afirmó que Inaiman le reveló que el verdadero rostro tras la cuenta “Patito Verde” (@Patitoo_Verde), con más de diez mil seguidores, sería Patricio Góngora, actual integrante de la mesa directiva de Canal 13.

Sin embargo, el periodista rechazó tajantemente la versión. Señaló no tener Twitter y calificó de erróneo el dato. No obstante, CHV expuso conexiones: en 2016 “Patito Verde” publicó una nota de Clarín con la misma foto de perfil que Góngora había usado en Facebook para suscribirse al periódico.

Además, la cuenta hizo consultas a Enel por cortes de luz, entregando una dirección que coincide con una propiedad inscrita a nombre del ejecutivo.

Otro antecedente se remonta a 2018, cuando “Patito Verde” compartió documentos de la Asociación de AFP, periodo en que Góngora era gerente de comunicaciones de esa entidad.

Tras el reportaje, el propio usuario de X negó el vínculo con ironía: “AHORA. Me vengo enterando que soy jefe”, escribió.