VIDEO. Los Tenores, entre la audiencia de Azul Azul en Conmebol y la conferencia de Nicolás Córdova previo a la visita de Chile a Brasil por Eliminatorias

En el programa de este martes, nuestros panelistas también conversaron con Edmundo Valladares, presidente del CSyD Colo Colo, sobre la muerte del hincha que cayó de los techos del Estadio Monumental.

En la edición de Los Tenores de este martes 2 de septiembre, nuestros panelistas comentaron la participación de Azul Azul en la audiencia ante la Conmebol tras los hechos ocurridos en Avellaneda en el duelo ante Independiente por Copa Sudamericana.

Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Pancho Mouat, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Carlos Costas analizaron la conferencia de prensa de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo previo al duelo de La Roja ante Brasil por Eliminatorias.

Además, conversaron con Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, acerca del hincha fallecido en el Estadio Monumental antes del Superclásico.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 2 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

