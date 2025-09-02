“Hicimos la reflexión como familia”: Diputada Arce revela que hincha fallecido en el Estadio Monumental es su hermano

Se conoció que el hincha de Colo-Colo, que perdió la vida tras caer desde la techumbre del Estadio Monumental, en Macul, mientras intentaba pasar de un sector a otro del recinto, era medio hermano de la diputada independiente Mónica Arce.

La parlamentaria confirmó la noticia a través de una publicación en su estado de WhatsApp, donde compartió una imagen que también había sido difundida por el Centro Educativo Salesianos Alameda —del cual el joven fue exestudiante de la generación 2013—, en la que se pedía una cadena de oración.

En concreto, junto a la fotografía, Arce escribió: “Extrañarte… se queda corto con el sentimiento que hoy nos invade”.

Desde el Congreso, la diputada reconoció que su familia está golpeada por la tragedia y que incluso han reflexionado sobre la responsabilidad de la víctima. “Hicimos la reflexión de que la decisión de mi hermano fue, a lo menos, irresponsable. Sabemos que pudo incluso haber afectado a otras personas”, sostuvo.

Pese a lo anterior, Arce destacó que se trataba “un joven muy tranquilo, que trabajaba, solo era fanático, era demasiado fanático, seguía a su equipo, a todas las regiones que podía, al extranjero”.

“La única mala decisión que ha tomado en su vida, finalmente le costó la vida. Fue su última decisión”, afirmó.

“Hay temas de infraestructura”.

La congresista también apuntó a la falta de medidas en los estadios. A su juicio, es necesario revisar la seguridad y la infraestructura de los recintos deportivos: “No puede ser que un hincha tenga acceso a subirse al techo de un estadio. Acá hay temas de infraestructura”.

“Nos parece una decisión al menos cuestionable que no se haya detenido el partido, más aún considerando situaciones anteriores en que otros hinchas también han perdido la vida”, manifestó.

Finalmente, Arce llamó a que “las dirigencias tienen que hacerse cargo. Hoy día la seguridad de los estadios está, me hago responsable de decirlo, enfocada desde la cancha hacia adentro, para proteger a los jugadores”.