Colo Colo ganó el Superclásico ante Universidad de Chile, pero los ánimos se vieron entristecidos por la muerte de un hincha que cayó desde los techos del Estadio Monumental en la previa del encuentro.

En conversación con Los Tenores, Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, lamentó el fallecimiento del barrista, reiteró el llamado al autocuidado y dejó reflexiones acerca de la remodelación del recinto de Macul.

“No sé qué motivación puede tener una persona para subirse al techo. Lo que sí sé es que este accidente nos tiene que llevar a una reflexión profunda sobre el autocuidado en eventos masivos. Esta situación no puede seguir ocurriendo nunca más”, comenzó diciendo.

“Se han hecho trabajos para mejorar las condiciones. Nosotros, a través de nuestra representación en el directorio de Blanco y Negro, hemos tratado de impulsar avances en materia de gestión”, agregó respecto a las medidas para reforzar la seguridad.

Al ser consultado sobre si el estadio está en condiciones de albergar eventos masivos, respondió que “obviamente falta mucho más. El Monumental es un estadio que requiere una remodelación general urgente, pero más allá de eso, la reflexión también debe ir en el sentido de que todos los asistentes debemos cuidarnos y cuidar al resto”.

“Nosotros, dada la concesión, no somos organizadores, pero hemos apoyado el trabajo de la administración en la gestión de eventos masivos. Hemos tenido reuniones con las juntas de vecinos de los sectores aledaños al estadio. La verdad es que aquí hay un problema cultural que excede cualquier cuestión deportiva”, continuó.

Sobre la maqueta de remodelación del Monumental, Edmundo Valladares fue contundente. “Este tema no ha avanzado como sería necesario. Entendemos que el conflicto interno que existe en Blanco y Negro no permite que se desarrolle con la normalidad que la institución requiere”, cerró en diálogo con Los Tenores.