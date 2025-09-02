Alexis Sánchez entrega su primer mensaje en Sevilla: aún no entrena con sus nuevos compañeros / Sevilla FC

Alexis Sánchez fue la gran sorpresa del Sevilla en el cierre del mercado de fichajes.

El delantero nacional llegó al cuadro hispano como jugador libre desde Udinese, en medio de las dudas respecto de su edad.

Dicha situación se acrecentó considerando que hoy martes, el atacante de 36 años no trabajó en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.

Según información de Diario de Sevilla, la ausencia del tocopillano fue por un tema burocrático y que está en óptimas condiciones para sumarse a los trabajos.

De hecho, desde las redes sociales del club compartieron las primeras palabras de Alexis Sánchez con su nueva camiseta.

“Un saludo a toda la gente sevillista. Espero verlos en el estadio con su apoyo”, dijo el atacante nacional, que tendrá tiempo para la puesta a punto, considerando que el próximo partido del equipo será el viernes 12 de septiembre, ante el Elche.