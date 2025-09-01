Se juegan los 4tos de final: los argumentos de la U e Independiente para la cita de este martes en Conmebol

Este martes, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, la Universidad de Chile se jugará su futuro en la Copa Sudamericana, cuando Azul Azul exponga sus alegatos ante la Comisión de Justicia del ente rector del fútbol sudamericano tras los incidentes ocurridos en Avellaneda.

Tanto los dirigentes de los azules como los de Independiente participarán en una audiencia presencial, en la cual argumentarán por qué deben seguir en competencia. En ADN Deportes te mostramos los puntos claves de la defensa de cada club para esta reunión.

Argumentos de la Universidad de Chile

Michael Clark, José Correa y Gerardo Acosta serán los encargados de velar por los derechos de la U. El principal punto de la defensa será visibilizar los hechos que no fueron consignados en el informe arbitral del partido, como las bombas de estruendo lanzadas al hotel el día previo al duelo o la habitación desde donde hinchas de Independiente sacaron armas para atacar a los aficionados azules que permanecían en las galerías del Libertadores de América.

Con la violencia ejercida en su contra como eje central, el cuadro universitario solicitará que el encuentro se dé por finalizado con el marcador que estaba al momento de la suspensión (1-1), lo que significaría un 2-1 global a favor de los chilenos y, en consecuencia, el paso a los cuartos de final.

Además, incluirán un punto referido a la protección de la localía en Chile para futuras competencias. Alegarán que, en caso de sanción con partidos sin público, esta se aplique únicamente como visitantes, argumentando que cuando fueron anfitriones el comportamiento de su hinchada fue correcto.

Argumentos de Independiente

Por su parte, Independiente sostendrá que los responsables de iniciar los disturbios fueron los hinchas visitantes de la Universidad de Chile, asegurando además que dichos desmanes habrían sido organizados, denunciando una supuesta premeditación para suspender el partido.

En segundo término, el “Rojo” alegará que cumplió con todos los protocolos preventivos exigidos por Conmebol, incluyendo efectivos policiales y seguridad privada.

Finalmente, defenderán que la suspensión y posterior cancelación del partido se debió exclusivamente al comportamiento de la barra de la U, mientras que la reacción de la hinchada local se produjo solo después de aquella determinación.