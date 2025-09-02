;

“Se va a encontrar con un grupo que lo va a ayudar”: Gabriel Suazo alaba a Alexis Sánchez, su nuevo compañero en el Sevilla

El lateral de la Roja también valoró la instancia de reunirse para el cierre de las Eliminatorias, por más que el elenco nacional ya esté eliminado.

Carlos Madariaga

/ RAUL BRAVO

En el marco de la conferencia de prensa del DT de la selección chilena, Nicolás Córdova, también compareció Gabriel Suazo.

De cara al encuentro del jueves con Brasil, el lateral asoma como uno de los líderes del plantel ante ya la ausencia definitiva de la “Generación Dorada”.

“Siempre he sido igual, como persona. Donde voy trato de ayudar al equipo positivamente, con mi energía. Desde esa base, puedo aportar y ayudar al equipo desde distintos aspectos, por más que hoy nuestro presente no sea el mejor. Ahora comienza una nueva etapa para pensar en el siguiente Mundial y para eso todos los jugadores venimos con la mejor disposición”, remarcó el defensa de 44 años.

Para ayudar al equipo y ser un líder, hay que partir con el ejemplo. He tratado de hacerlo desde Colo Colo y parto desde ahí”, aseguró Gabriel Suazo, respaldando a Nicolás Córdova.

“Lo tuve en la Sub 20 y salimos campeones en L’Alcudia. Él y Claudio Rojas son técnicos que me han marcado desde pequeño, me formaron como jugador”, enfatizó.

Gabriel Suazo y el arribo de Alexis Sánchez a Sevilla

El defensor aplaudió el hecho de contar con el “Niño Maravilla” como compañero de equipo.

Muy feliz por él, llega a un gran club en Europa nuevamente. Si él se lo propone, le va a ir muy bien. Así lo espero por el bien del equipo y el de él, se va a encontrar con un grupo que lo va a ayudar a que pueda rendir al máximo”, recalcó, destacando la búsqueda por enmendar el rumbo del Sevilla.

“Quizá hoy no está en su mejor momento, pero vamos a trabajar para llevarlo donde siempre ha tenido que estar. Tengo muy buena relación con Alexis, aunque es distinto a compartir el día a día. Estoy convencido de que va a ayudar muchísimo al equipo”, valoró quien apunta a consolidarse en el “Viejo Continente”.

“Quiero continuar con mi carrera jugando en Europa, siempre fue mi objetivo desde pequeño. Voy a seguir luchando por conseguir cosas más importantes aún”, cerró Gabriel Suazo.

