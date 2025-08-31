FOTOS. Con Cabral y Loyola: La Roja inicia sus trabajos de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias
La selección chilena tuvo su primera práctica en Juan Pinto Durán bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova.
La selección chilena inició este sábado sus entrenamientos de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde enfrentará como visitante a Brasil y luego se medirá como local frente a Uruguay.
La primera práctica de La Roja estuvo bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, quien asumió como entrenador interino tras la salida de Ricardo Gareca y se encuentra hace varios días en Juan Pinto Durán junto al combinado nacional Sub 20.
Revisa también:
De acuerdo a las imágenes publicadas por la cuenta oficial de la selección, Luciano Cabral, Felipe Loyola y Daniel González fueron los primeros seleccionados en sumarse a los trabajos a la espera del resto de los convocados por el DT.
En el caso de Cabral y Loyola, los dos volantes de Independiente vienen de sumar minutos en el fútbol argentino después de la barbarie vivida contra la U de Chile en Avellaneda. En tanto, González fue titular en el último triunfo de la UC ante Cobresal.
Cabe recordar que Chile visitará a Brasil el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Maracaná. Cinco días más tarde, La Roja recibirá a Uruguay el martes 9 del mismo mes desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.