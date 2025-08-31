La selección chilena inició este sábado sus entrenamientos de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde enfrentará como visitante a Brasil y luego se medirá como local frente a Uruguay.

La primera práctica de La Roja estuvo bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, quien asumió como entrenador interino tras la salida de Ricardo Gareca y se encuentra hace varios días en Juan Pinto Durán junto al combinado nacional Sub 20.

De acuerdo a las imágenes publicadas por la cuenta oficial de la selección, Luciano Cabral, Felipe Loyola y Daniel González fueron los primeros seleccionados en sumarse a los trabajos a la espera del resto de los convocados por el DT.

En el caso de Cabral y Loyola, los dos volantes de Independiente vienen de sumar minutos en el fútbol argentino después de la barbarie vivida contra la U de Chile en Avellaneda. En tanto, González fue titular en el último triunfo de la UC ante Cobresal.

Cabe recordar que Chile visitará a Brasil el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Maracaná. Cinco días más tarde, La Roja recibirá a Uruguay el martes 9 del mismo mes desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

👋✨ Comenzamos a juntarnos en casa #LaRoja 🇨🇱 trabaja en Juan Pinto Durán 🏡



📷 Carlos Parra - Comunicaciones FFCh. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/K45IrA5VkA — Selección Chilena (@LaRoja) August 31, 2025