;

FOTOS. Con Cabral y Loyola: La Roja inicia sus trabajos de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias

La selección chilena tuvo su primera práctica en Juan Pinto Durán bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova.

Bastián Lizama

@LaRoja

@LaRoja

La selección chilena inició este sábado sus entrenamientos de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde enfrentará como visitante a Brasil y luego se medirá como local frente a Uruguay.

La primera práctica de La Roja estuvo bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, quien asumió como entrenador interino tras la salida de Ricardo Gareca y se encuentra hace varios días en Juan Pinto Durán junto al combinado nacional Sub 20.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a las imágenes publicadas por la cuenta oficial de la selección, Luciano Cabral, Felipe Loyola y Daniel González fueron los primeros seleccionados en sumarse a los trabajos a la espera del resto de los convocados por el DT.

En el caso de Cabral y Loyola, los dos volantes de Independiente vienen de sumar minutos en el fútbol argentino después de la barbarie vivida contra la U de Chile en Avellaneda. En tanto, González fue titular en el último triunfo de la UC ante Cobresal.

Cabe recordar que Chile visitará a Brasil el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Maracaná. Cinco días más tarde, La Roja recibirá a Uruguay el martes 9 del mismo mes desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad