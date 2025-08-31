;

“Extraño la selección chilena... Las puertas están abiertas para volver, pero aún no decido nada”

“Me gustaría volver a jugar un nuevo Mundial representando a Chile”, confesó la histórica portera nacional, Christiane Endler.

Bastián Lizama

La histórica portera nacional, Christiane Endler, reconoció su deseo de volver a vestir la camiseta de la selección chilena femenina, a casi dos años de su bullado retiro tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En diálogo con La Tercera, la actual arquera del Olympique de Lyon declaró que "me siento plena, con mucha confianza y muy querida donde estoy jugando, muy respetada. Personalmente también estoy muy bien. Estoy en un muy buen momento de mi vida".

En esa línea, la guardameta de 34 años señaló que “siempre dentro de mis objetivos está ganar una nueva Champions estando en Lyon. Ese es el objetivo máximo, de cada temporada. Y como sueño, también me gustaría volver a jugar un nuevo Mundial representando a Chile“.

Incluso, reveló que ya tuvo los primeros acercamientos con el entrenador de La Roja Femenina para materializar su regreso. “Sí, extraño la selección. Cuando estuve en Chile me junté con Luis Mena y conversamos. Las puertas de ambas partes están abiertas para volver, pero aún no decido nada“, explicó.

Finalmente, Christiane Endler abordó el presente del fútbol femenino en Chile y señaló que “no sé qué tantas cosas habrán cambiado, pero yo estoy mejor mentalmente. En la selección no lo pasé bien en el último tiempo y eso afectó mi salud mental. El defender siempre a mis compañeras, luchar por cosas que no me parecían, me pasó la cuenta".

