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OMS investiga viaje por Chile, Argentina y Uruguay como origen del brote de hantavirus en crucero

El organismo confirmó cinco casos positivos y tres muertes ligadas al MV Hondius. La hipótesis apunta a un matrimonio neerlandés que recorrió Sudamérica antes de embarcar.

Nelson Quiroz

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga un viaje de observación de aves por Uruguay, Chile y Argentina como posible origen del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ya suma nueve casos reportados, cinco confirmados y tres fallecidos.

La hipótesis apunta a un matrimonio neerlandés que recorrió el Cono Sur antes de embarcar el pasado 1 de abril en Ushuaia y que posteriormente murió tras desarrollar síntomas de la enfermedad.

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GETTY IMAGES / SOPA Images

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que la pareja visitó zonas donde habita el roedor portador del virus Andes, variante identificada en los análisis realizados a los pacientes del crucero.

“Estamos reconstruyendo los movimientos de la pareja junto a las autoridades argentinas”, señaló el organismo, que además confirmó el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países debido a la experiencia de ese país con esta cepa.

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En medio de la preocupación internacional, el Ministerio de Salud chileno descartó preliminarmente que el contagio inicial se haya producido en territorio nacional. Según explicó el Minsal, los turistas estuvieron en Chile en fechas que “no corresponden al periodo de incubación” del virus.

La variante Andes, presente principalmente en Chile y Argentina, es considerada la única cepa de hantavirus con capacidad comprobada de transmisión entre personas mediante contacto estrecho y prolongado.

Pese a la alarma global, desde la OMS insistieron en que el escenario “no es comparable con el covid-19” y descartaron, por ahora, un riesgo pandémico.

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