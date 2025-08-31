;

AUDIO. En Blanco y Negro explican la elección de Fernando Ortiz como DT de Colo Colo y revelan su primera exigencia: “Necesitamos...”

El vicepresidente de la concesionaria, Eduardo Loyola, detalló los motivos detrás de la contratación del entrenador argentino para la banca del “Cacique”.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro

03:30

En la previa del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental, el vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, abordó la elección de Fernando Ortiz como nuevo director técnico del “Cacique”.

Respecto a la llegada del entrenador argentino, el dirigente de los albos habló con ADN Deportes y detalló: “Se resolvió de muy buena manera. El directorio por unanimidad acordó la contratación de Fernando Ortiz y eso es una muy buena noticia. Esta vez felizmente vimos el buen criterio, el interés superior por Colo Colo y alcanzamos un acuerdo”.

En esa línea, Loyola reconoció que “todos saben que antes había otros candidatos, como Martino o Quinteros, pero finalmente por distintas razones ellos no llegaron y decidimos la contratación de Fernando Ortiz, que yo espero que tenga éxito en lo que resta del año para que continúe el próximo 2026″.

El vicepresidente de Blanco y Negro también dejó en claro la exigencia que tendrá el nuevo DT de Colo Colo. “Ganar todo lo que hay por delante y clasificarnos a alguna copa. Creo que eso es posible, los puntos están ahí por disputar y además necesitamos financiarnos".

Finalmente, Eduardo Loyola dio a conocer los motivos por los que la dirigencia alba eligió a Ortiz y puso paños fríos ante el hecho de que el entrenador no haya conseguido títulos en su carrera. “Nosotros nos reunimos con varios candidatos. Ortiz fue uno de ellos y dio buenas opiniones que fueron bien evaluadas por el directorio. Los elementos que evaluamos son diversos”, concluyó.

