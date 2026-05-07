Caso Stephanie Vaquer: “El Cuatrero” arriesga pasar décadas en prisión tras fallo por VIF y tentativa de feminicidio

El luchador mexicano Rogelio Reyes, conocido en el mundo de la lucha libre como “El Cuatrero”, podría enfrentar una extensa pena de cárcel tras ser hallado culpable por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar contra la luchadora chilena Stephanie Vaquer.

Ambos mantuvieron una relación durante 2023, la que terminó luego de que la deportista nacional denunciara al mexicano por intento de feminicidio.

Ahora, tras el fallo condenatorio, la atención se centra en cuántos años de prisión podría recibir el exintegrante de la lucha libre mexicana.

Cuántos años de cárcel podría recibir “El Cuatrero”

De acuerdo con medios mexicanos, el delito de feminicidio en la Ciudad de México contempla penas que van desde los 30 hasta los 70 años de prisión cuando se trata de un delito consumado.

Sin embargo, al tratarse de un hecho en grado de tentativa, la sanción puede calcularse hasta en dos terceras partes de la pena máxima prevista. Por eso, la eventual condena por este cargo podría llegar a un piso estimado cercano a los 46 años.

A eso se suma el delito de violencia familiar. Según el Código Penal de la Ciudad de México, esta conducta puede ser castigada con penas de entre uno y seis años de cárcel, además de sanciones económicas destinadas a la reparación del daño.

En ese escenario, “El Cuatrero” podría recibir una sentencia de entre 46 y 52 años en prisión, según las estimaciones planteadas a partir del marco legal aplicable.

De todas formas, la sentencia final aún podría variar. El equipo legal del luchador tendría la opción de recurrir a distintas figuras jurídicas para intentar reducir la pena, mientras que también se tomarían en cuenta los dos años que el acusado ya pasó en prisión preventiva.

El caso ha generado amplio impacto en el mundo de la lucha libre, especialmente por la carrera internacional de Stephanie Vaquer, quien se ha consolidado como una de las figuras chilenas más importantes en esta disciplina.