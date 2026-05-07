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Diputada Naveillán dice que ataque incendiario en Collipulli “es una represalia al alardeo” del Gobierno por Temucuicui

La parlamentaria del PNL también criticó a la Jedena por difundir imágenes generadas con inteligencia artificial para destacar el operativo.

Ruth Cárcamo

FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillán, criticó el uso de inteligencia artificial en una publicación de la Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena) en La Araucanía sobre el operativo realizado ayer en Temucuicui.

En primera instancia, la parlamentaria sostuvo que el ataque incendiario registrado esta mañana en Collipulli, que dejó cuatro camionetas quemadas, “es una represalia al operativo que hubo ayer”.

“Es mentira que es primera vez en 4 años que se logra entrar a Temucuicui. Es una represalia al alardeo que hubo ayer durante todo el día por parte de ministros, parlamentarios y hasta del mismo Presidente”, añadió.

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“Usando fotos con inteligencia artificial”

“Y hoy día a una publicación de la Jedena usando fotos con inteligencia artificial respecto del éxito que habían tenido ayer”, señaló la diputada, en alusión a imágenes difundidas en la cuenta de Instagram de la institución, donde se observa a personal del Ejército y de Carabineros en lo que sería el operativo en Temucuicui.

Posteriormente, Gloria Naveillán también cuestionó las medidas cautelares decretadas para los detenidos en el procedimiento, luego de que cuatro de los cinco imputados quedaran con arresto domiciliario, mientras solo uno fue enviado a prisión preventiva.

“Yo quisiera saber quién va a revisar si se cumplen las medidas cautelares, ¿Carabinero? ¿Con 8 operativos para que hayan más atentado? Por favor, de una vez por todas, tengan estrategia”, expresó.

Mira aquí la publicación de la Jedena:

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