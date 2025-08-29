;

VIDEO. Independiente volvió a las canchas y su capitán recordó la barbarie de Avellaneda: “Tuvimos miedo por las familias chilenas”

El “Rojo” volvió a jugar en Argentina y siguió incrementando su crisis, donde ya acumulan ocho partidos consecutivos sin ganar.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Independiente volvió a disputar un partido oficial tras los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América, en el duelo por Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

Los dirigidos por Julio Vaccari, al igual que la U, habían suspendido su compromiso por el campeonato local de la semana pasada debido a la barbarie vivida. Este viernes regresaron a la competencia, donde no pudieron pasar del empate sin goles frente a Instituto de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura de Argentina. Con este resultado, el “Rojo” acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria.

En el elenco de Avellaneda, Luciano Cabral y Felipe Loyola fueron titulares, aunque este último debió abandonar la cancha tras un fuerte golpe contra los carteles publicitarios. En su lugar ingresó el también chileno Pablo Galdames.

Revisa también:

ADN

Tras el pitazo final, Rodrigo Rey, capitán de Independiente, conversó con TNT Sports Argentina y recordó lo sucedido hace una semana frente a Universidad de Chile.

Es triste lo que pasó, triste para el fútbol de principio a fin. Tuvimos mucho miedo por nuestras familias y por la de los jugadores chilenos. Cuando fuimos a ver cerca del córner, había gente con sangre”, relató el arquero.

“Son cosas que uno no quiere que pasen nunca dentro del fútbol. Hay que seguir jugando, como grupo debemos tener la mente puesta en eso. Claramente queremos que ese tema no se repita y que se solucione de la mejor forma. Al menos, que sirva como una llamada de atención para que nunca vuelva a ocurrir”, sentenció Rey.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad