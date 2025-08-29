Independiente volvió a disputar un partido oficial tras los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América, en el duelo por Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

Los dirigidos por Julio Vaccari, al igual que la U, habían suspendido su compromiso por el campeonato local de la semana pasada debido a la barbarie vivida. Este viernes regresaron a la competencia, donde no pudieron pasar del empate sin goles frente a Instituto de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura de Argentina. Con este resultado, el “Rojo” acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria.

En el elenco de Avellaneda, Luciano Cabral y Felipe Loyola fueron titulares, aunque este último debió abandonar la cancha tras un fuerte golpe contra los carteles publicitarios. En su lugar ingresó el también chileno Pablo Galdames.

Tras el pitazo final, Rodrigo Rey, capitán de Independiente, conversó con TNT Sports Argentina y recordó lo sucedido hace una semana frente a Universidad de Chile.

“Es triste lo que pasó, triste para el fútbol de principio a fin. Tuvimos mucho miedo por nuestras familias y por la de los jugadores chilenos. Cuando fuimos a ver cerca del córner, había gente con sangre”, relató el arquero.

“Son cosas que uno no quiere que pasen nunca dentro del fútbol. Hay que seguir jugando, como grupo debemos tener la mente puesta en eso. Claramente queremos que ese tema no se repita y que se solucione de la mejor forma. Al menos, que sirva como una llamada de atención para que nunca vuelva a ocurrir”, sentenció Rey.