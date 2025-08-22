Fin a la Generación Dorada: Chile oficializa la nómina para los partidos ante Brasil y Uruguay
En el listado de 28 jugadores no figura ningún jugador del plantel bicampeón de América, incluyendo entre estos a Alexis Sánchez y Arturo Vidal.
Este viernes se dio a conocer la nómina de jugadores con la cual la selección chilena enfrentará el cierre de las Eliminatorias, ya fuera del Mundial 2026.
Nicolás Córdova citó a 28 jugadores para visitar a Brasil y recibir a Uruguay, en una lista con muchas particularidades.
Revisa también:
La principal novedad es la marginación de todos los integrantes de la “Generación Dorada” que habían sido considerados durante el proceso, quedando fuera nombres como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz.
A lo anterior se suma el regreso de un “cortado” por Ricardo Gareca, Ben Brereton, uno de los nombres llamativos del ataque; a lo que se suma también el retorno de Ignacio Saavedra y César Pérez a las convocatorias.
También destaca la ausencia de arqueros del medio chileno, apelando solo a porteros que militan en el exterior.
Otro elemento a destacar es la inclusión de tres jugadores sub 20: Iván Román, Ian Garguez y Emiliano Ramos.
La nómina de Chile para jugar ante Brasil y Uruguay
Arqueros
Lawrence Viguoroux - Swansea City (ING)
Vicente Reyes - Peterborough United (ING)
Thomas Gillier - Montreal (CAN)
Defensas
Paulo Díaz - River Plate (ARG)
Benjamín Kuscevic - Fortaleza (BRA)
Guillermo Maripán - Torino (ITA)
Iván Román - Atlético Mineiro (BRA)
Gabriel Suazo - Sevilla (ESP)
Esteban Matus - Audax Italiano
Matías Sepúlveda - U de Chile
Fabián Hormazábal - U de Chile
Ian Garguez - Palestino
Volantes
Rodrigo Echeverría - León (MEX)
Ignacio Saavedra - Sochi (RUS)
César Pérez - Defensa y Justicia (ARG)
Felipe Loyola - Independiente (ARG)
Luciano Cabral - Independiente (ARG)
Vicente Pizarro - Colo Colo
Lucas Assadi - U de Chile
Javier Altamirano - U de Chile
Delanteros
Ben Brereton - Southampton (ING)
Alexander Aravena - Gremio (BRA)
Gonzalo Tapia - Sao Paulo (BRA)
Bruno Barticciotto - Santos Laguna (MEX)
Darío Osorio - Midtjylland (DIN)
Lucas Cepeda - Colo Colo
Emiliano Ramos - Everton
Maximiliano Gutiérrez - Huachipato