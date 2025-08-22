Fin a la Generación Dorada: Chile oficializa la nómina para los partidos ante Brasil y Uruguay / MARTIN BERNETTI

Este viernes se dio a conocer la nómina de jugadores con la cual la selección chilena enfrentará el cierre de las Eliminatorias, ya fuera del Mundial 2026.

Nicolás Córdova citó a 28 jugadores para visitar a Brasil y recibir a Uruguay, en una lista con muchas particularidades.

La principal novedad es la marginación de todos los integrantes de la “Generación Dorada” que habían sido considerados durante el proceso, quedando fuera nombres como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

A lo anterior se suma el regreso de un “cortado” por Ricardo Gareca, Ben Brereton, uno de los nombres llamativos del ataque; a lo que se suma también el retorno de Ignacio Saavedra y César Pérez a las convocatorias.

También destaca la ausencia de arqueros del medio chileno, apelando solo a porteros que militan en el exterior.

Otro elemento a destacar es la inclusión de tres jugadores sub 20: Iván Román, Ian Garguez y Emiliano Ramos.

La nómina de Chile para jugar ante Brasil y Uruguay

Arqueros

Lawrence Viguoroux - Swansea City (ING)

Vicente Reyes - Peterborough United (ING)

Thomas Gillier - Montreal (CAN)

Defensas

Paulo Díaz - River Plate (ARG)

Benjamín Kuscevic - Fortaleza (BRA)

Guillermo Maripán - Torino (ITA)

Iván Román - Atlético Mineiro (BRA)

Gabriel Suazo - Sevilla (ESP)

Esteban Matus - Audax Italiano

Matías Sepúlveda - U de Chile

Fabián Hormazábal - U de Chile

Ian Garguez - Palestino

Volantes

Rodrigo Echeverría - León (MEX)

Ignacio Saavedra - Sochi (RUS)

César Pérez - Defensa y Justicia (ARG)

Felipe Loyola - Independiente (ARG)

Luciano Cabral - Independiente (ARG)

Vicente Pizarro - Colo Colo

Lucas Assadi - U de Chile

Javier Altamirano - U de Chile

Delanteros

Ben Brereton - Southampton (ING)

Alexander Aravena - Gremio (BRA)

Gonzalo Tapia - Sao Paulo (BRA)

Bruno Barticciotto - Santos Laguna (MEX)

Darío Osorio - Midtjylland (DIN)

Lucas Cepeda - Colo Colo

Emiliano Ramos - Everton

Maximiliano Gutiérrez - Huachipato