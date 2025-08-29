;

VIDEO. Los Tenores repasaron las últimas novedades de Colo Colo y la U de Chile previo al Superclásico de este domingo

En el programa de este viernes, nuestros panelistas supieron del nuevo entrenador de los albos, Fernando Ortiz, escucharon las palabras de Gustavo Álvarez sobre lo sucedido en Avellaneda y mucho más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este viernes 29 de agosto, nuestros panelistas analizaron los últimos trabajos de Colo Colo previo al Superclásico de este domingo, supieron que Fernando Ortiz será el nuevo DT de los albos y de la oferta por Alan Saldivia desde fútbol brasileño.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández y Carlos Costas comentaron las emotivas palabras de Gustavo Álvarez en conferencia de prensa, que habló por primera vez de lo que pasó en Avellaneda y conocieron la formación que prepara el entrenador para su visita al Estadio Monumental.

Además, anticiparon el choque entre la Universidad Católica frente a Cobresal, donde Daniel Garnero aún confía en contar con Fernando Zampedri pese a la lesión muscular que sufrió en el último encuentro.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 29 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

