“Les dimos todas las facilidades para que se expresaran...”: Hugo González apunta la clave con que Colo Colo puede ganar el Superclásico

El entrenador interino del “Cacique” apuntó a las virtudes del cuadro azul y la forma en que han preparado el duelo del domingo.

Carlos Madariaga

Hugo González se expresó este viernes en el estadio Monumental con miras al partido del domingo, cuando cierre su interinato en Colo Colo enfrentando a la U de Chile.

“El clásico es un partido absolutamente diferente a lo que se juega habitualmente. Los jugadores están mentalizados, quieren hacer las cosas bien. Vamos a entrar a ganar. Esperemos hacer bien las cosas e ir progresando, sumando de a tres”, dijo, apuntando a los elementos a combatir en el cuadro azul.

La U es un equipo bastante agresivo, marcan con un bloque muy alto. No van a dejar de ser eso, tenemos que contrarrestar esas acciones y que los rendimientos nuestros sean los mejores para hacer la mayor cantidad de goles posible”, apuntó, sin querer poner el foco en el “10″ del elenco universitario laico, Lucas Assadi.

“No es solo Assadi, todos están en un buen nivel. No nos podemos preocupar solamente de uno, sino del conjunto”, aseguró, apuntando a cómo han ido trabajando una semana especial para el “Cacique”.

“Hemos estado bien. Hay un apoyo importantísimo, que son los jugadores. Les dimos todas las facilidades para que se expresaran y cómo creen que el equipo puede ser mejor, su profesionalismo ha sido espectacular, han sido muy participativos”, reconoció Hugo González.

Los nombres propios en Colo Colo

El DT interino de los albos ahondó en la situación de Alan Saldivia, asegurando que su ausencia en la práctica no es por su eventual salida del club.

“No ha sido una semana normal para él, tiene una pubalgia y lo están tratando. Hay días que está bien y en otros tiene molestias. Mañana tendremos claridad absoluta de si puede o no estar citado”, aseguró, valorando el aporte que pueda dar Arturo Vidal en el Superclásico.

“Con su liderazgo, es importante. No podemos desconocer su rol ahora, sino en otros clubes. Si está al 100%, va a jugar. Se ha entrenado bien. Son jugadores que les gusta estar en estos clásicos y le acomoda”, planteó Hugo González, consciente de su breve estadía en el primer equipo, apuntando a que haya definiciones en torno al próximo DT albo.

Si es extranjero, a lo mejor no va a tener el conocimiento de lo que es Colo Colo. Ojalá se haga asesorar en ese sentido, que sepa que va a estar en una gran institución y esperar que le vaya bien, darle todo el apoyo. Esperemos que sea lo antes posible, por el bien de los jugadores y el club (...) Que sea alguien que venga a aportar y le dé triunfos a Colo Colo”, cerró en Pedreros.

