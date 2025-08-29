Gustavo Álvarez habla por primera vez sobre la barbarie en Avellaneda: agradeció palabras de Vidal y Pavez

En la previa del Superclásico, el DT de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, habló este viernes en conferencia de prensa y se refirió por primera vez a los graves hechos de violencia que ocurrieron en el partido contra Independiente en Avellaneda.

“Me pronuncio por primera vez luego de los hechos del último partido. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Universidad de Chile, no solamente a aquellos que estuvieron en la tribuna alta esa noche, también a sus familiares y seres queridos, que deben haber sentido toda la indignación, incertidumbre e impotencia que sentimos todos en esa cancha”, partió señalando el técnico de la U.

“Fue un momento muy doloroso. Sentí un gran desprecio por la vida, por el prójimo, y un odio infundado. El fútbol y el deporte no es lugar para estas cuestiones. Gracias a Dios no lamentamos fallecimientos, pero no deja de ser muy doloroso y nos obliga a replantearnos muchas cosas”, agregó el entrenador azul.

Además, Gustavo Álvarez mencionó: “Quiero agradecer las manifestaciones de empatía, solidaridad y sentido común, empezando por la ANFP, los clubes y los jugadores, además del púbico, como el de Limache, O’Higgins, Everton y Colo Colo”.

“Hago especial mención y agradecimiento a Colo Colo, desde las palabras de Arturo Vidal y Esteban Pavez”, indicó el estratega argentino por los mensajes que entregaron los dos volantes del “Cacique” tras lo ocurrido en Avellaneda.

“Esas cosas a uno le da la esperanza de que no está todo perdido”, añadió el DT de Universidad de Chile ante las muestras de solidaridad.

Y para finalizar, Álvarez lanzó la siguiente reflexión: “Me parece que la competitividad deportiva es una cosa, pero el odio infundado entre nacionalidades o hinchadas, no tiene sentido”.