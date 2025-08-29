;

Gustavo Álvarez habla por primera vez sobre la barbarie en Avellaneda: agradeció palabras de Vidal y Pavez

“Fue un momento muy doloroso. Sentí un gran desprecio por la vida, por el prójimo, y un odio infundado”, comentó el DT de Universidad de Chile.

Daniel Ramírez

Rocío Ayala - ADN Deportes

Rocío Ayala - ADN Deportes

En la previa del Superclásico, el DT de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, habló este viernes en conferencia de prensa y se refirió por primera vez a los graves hechos de violencia que ocurrieron en el partido contra Independiente en Avellaneda.

“Me pronuncio por primera vez luego de los hechos del último partido. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Universidad de Chile, no solamente a aquellos que estuvieron en la tribuna alta esa noche, también a sus familiares y seres queridos, que deben haber sentido toda la indignación, incertidumbre e impotencia que sentimos todos en esa cancha”, partió señalando el técnico de la U.

“Fue un momento muy doloroso. Sentí un gran desprecio por la vida, por el prójimo, y un odio infundado. El fútbol y el deporte no es lugar para estas cuestiones. Gracias a Dios no lamentamos fallecimientos, pero no deja de ser muy doloroso y nos obliga a replantearnos muchas cosas”, agregó el entrenador azul.

Revisa también:

ADN

Además, Gustavo Álvarez mencionó: “Quiero agradecer las manifestaciones de empatía, solidaridad y sentido común, empezando por la ANFP, los clubes y los jugadores, además del púbico, como el de Limache, O’Higgins, Everton y Colo Colo”.

“Hago especial mención y agradecimiento a Colo Colo, desde las palabras de Arturo Vidal y Esteban Pavez”, indicó el estratega argentino por los mensajes que entregaron los dos volantes del “Cacique” tras lo ocurrido en Avellaneda.

“Esas cosas a uno le da la esperanza de que no está todo perdido”, añadió el DT de Universidad de Chile ante las muestras de solidaridad.

Y para finalizar, Álvarez lanzó la siguiente reflexión: “Me parece que la competitividad deportiva es una cosa, pero el odio infundado entre nacionalidades o hinchadas, no tiene sentido”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad