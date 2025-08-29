El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colo Colo dio el paso definitivo en torno a la búsqueda del DT que reemplazará a Jorge Almirón en la banca alba.

Según información de ADN Deportes, el directorio de Blanco y Negro aprobó la contratación del entrenador argentino, Fernando Ortiz.

El tecnico de 47 años, que no registra títulos en su carrera, cuenta con pasos por el Sol de América (Paraguay), Sportivo Luqueño (Paraguay), América (México), Monterrey (México) y Santos Laguna (México).

Fue en las “Águilas” donde Fernando Ortiz obtuvo su mejor rendimiento (66.66%), con 55 partidos dirigidos y un saldo de 32 victorias, 14 empates y 9 derrotas. Asumió el cargo en marzo del 2022 y presentó su renuncia luego de que el club quedara eliminado ante Chivas en las semifinales del Torneo de Clausura de la Liga MX 2023.​

Sin embargo, su último periplo por México genera dudas. La última experiencia del DT fue en Santos Laguna, donde arribó en noviembre del 2024 y renunció el 5 de mayo del 2025, con solo 2 triunfos, un empate y 14 derrotas.