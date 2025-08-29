Esperarán a Zampedri hasta última hora: la formación que prepara la UC para recibir a Cobresal

Universidad Católica quiere repetir su inicio victorioso en el Claro Arena este sábado 30 de agosto, cuando reciba a Cobresal por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Pese a que el reestreno de su estadio fue con un sólido triunfo frente a Unión Española, no todo fueron buenas noticias para Daniel Garnero, ya que el entrenador sufrió la baja de Fernando Zampedri producto de una lesión muscular.

Aunque el máximo goleador del Claro Arena parecía prácticamente descartado para el duelo ante los “mineros”, en conferencia de prensa el técnico cruzado mencionó que aún existe una posibilidad de que el “Toro” sume minutos.

Bajo esta sensible disyuntiva, Daniel Garnero trabajó un equipo sin mayores cambios respecto al que se impuso a los hispanos. Además, contará con la vuelta de Cristián “Cimbi” Cuevas.

De esta manera, la formación que preparó el DT para enfrentar a Cobresal será con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la zaga; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en el mediocampo; Juan Francisco Rossel, Diego Valencia y Clemente Montes en delantera.

En el elenco cruzado apuntan a que al menos Fernando Zampedri pueda estar en la banca de suplentes este sábado, en el Claro Arena.