“Mi hijo de 9 años recibió amenazas y cuando nos volvimos a ver, me hizo dos preguntas”: Gustavo Álvarez revela episodio que vivió en Avellaneda

El técnico de Universidad de Chile habló en la previa del Superclásico.

Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, habló este viernes en la previa del Superclásico contra Colo Colo, duelo programado para el domingo en el Estadio Monumental.

De entrada, el técnico reconoció que para la U es difícil enfocarse en el Campeonato Nacional tras los graves hechos ocurridos en el partido contra Independiente, en Avellaneda. Incluso, reveló un episodio que vivió con su hijo en el estadio del cuadro argentino.

“Esa noche, mi hijo de 9 años estuvo encerrado en un palco durante una hora y media, recibiendo amenazas de hinchas del otro equipo. Cuando nos volvimos a ver, cerca de la 1 de la mañana, mi hijo me hizo dos preguntas y yo no tuve respuestas. Entonces, es difícil reenfocarse. Siendo adulto, te replanteas todo de esta sociedad en la que vivimos”, señaló el entrenador de los azules.

“Pedimos suspender el partido con Everton por dos factores. Primero, por lo emocional, lo que pasó en Avellaneda fue muy traumático. Y segundo, por respeto, ya que teníamos hinchas que estaban desaparecidos. Bajo ningún punto de vista me parecía correcto que siguiera el circo. ¿El show debe continuar? No, para nada”, sostuvo el estratega trasandino sobre la suspensión del duelo contra los “ruleteros”.

Respecto a las bajas que tendrá para enfrentar a Colo Colo, Gustavo Álvarez confirmó que “Israel Poblete está descartado. Matías Sepúlveda entrenó con normalidad toda la semana. Y a Gabriel Castellón lo vamos a esperar el entrenamiento de mañana (sábado)”.

“Todos los partidos valen 3 puntos, pero la relevancia es mayor a medida que avanza el campeonato. Este partido tiene doble importancia para nosotros: porque es un clásico y por la necesidad de acercarnos al líder (Coquimbo Unido)”, agregó el DT de Universidad de Chile.

Por último, el técnico azul abordó el trabajo que han hecho internamente para enfocarse en el torneo local tras la barbarie en Avellaneda. “Tenemos un psicólogo que trabaja con los integrantes del plantel. Él se encargó de tomar cartas en el asunto. Nosotros como conductores del grupo lo acompañamos en su tarea. No es fácil decir ‘damos vuelta la página’, pero somos profesionales, tenemos que trabajar y tenemos que ganar”, concluyó.

