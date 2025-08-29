Esta económica fruta protege el corazón y reduce el riesgo de muerte en un 25% / Images By Tang Ming Tung

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Según cifras del Ministerio de Salud, la principal causa de muertes en Chile es el infarto al miocardio.

Sin embargo, un estudio reciente sugiere que una conocida fruta y relativamente económica podría marcar la diferencia en la prevención de problemas cardíacos.

Se trata del plátano o también conocido en otros países como banana. Investigadores del Hospital Universitario de Copenhague, en Dinamarca, realizaron un ensayo clínico con 1.200 pacientes.

Los resultados, presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, fueron sorprendentes: quienes lograron aumentar sus niveles de potasio tuvieron un 25% menos de probabilidades de morir por enfermedades cardiovasculares.

El potasio es esencial para la función cardíaca, y los plátanos son una de las fuentes más accesibles.

Sin embargo, no son la única opción. La palta, la espinaca, la betarraga y el repollo también aportan este mineral.

Cómo reducir el riesgo de infartos

De acuerdo con la American Heart Association, los factores de riesgo más comunes para ataques cardíacos y ACV son la hipertensión, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes y la inactividad física.

Algunas recomendaciones clave para cuidar la salud cardiovascular son:

Más frutas y verduras : dietas como la DASH han demostrado reducir la presión arterial.

: dietas como la DASH han demostrado reducir la presión arterial. Menos grasas saturadas y trans : optar por aceite de oliva, frutos secos y palta o aguacate.

: optar por aceite de oliva, frutos secos y palta o aguacate. Reducir la sal : no más de 6 gramos diarios, según el NHS británico.

: no más de 6 gramos diarios, según el NHS británico. Incluir fibra : avena, legumbres y cereales integrales ayudan a controlar el colesterol.

: avena, legumbres y cereales integrales ayudan a controlar el colesterol. Ejercicio regular : al menos 150 minutos de actividad moderada por semana.

: al menos 150 minutos de actividad moderada por semana. Dejar el cigarro y moderar el alcohol: dos factores de alto impacto en la salud del corazón.