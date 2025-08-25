Estudio reveló que esta fruta ayuda a mejorar la salud mental en menos de una semana / Westend61

Mantener una buena salud mental y un estado de ánimo adecuados se ha vuelto una prioridad para muchas personas en los últimos años.

La búsqueda de estrategias naturales para reducir el estrés, la fatiga y la ansiedad ha llevado a los expertos a estudiar la influencia de la alimentación en la salud mental.

Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition ha identificado que ciertos alimentos actúan sobre neurotransmisores clave, por lo que pueden favorecer el bienestar emocional.

Esta fruta ayuda a mejorar la salud mental:

Entre estas frutas, el kiwi se destaca por su capacidad de mejorar el estado de ánimo. La investigación reveló que los efectos comienzan a notarse después de cuatro días y alcanzan su punto máximo entre los días 14 y 16.

El kiwi es rico en vitamina C, antioxidantes y ácido fólico, nutrientes que contribuyen a la producción de neurotransmisores como serotonina y dopamina, esenciales para regular el estado de ánimo.

Además, el ácido fólico favorece el correcto funcionamiento del sistema nervioso, promoviendo estabilidad emocional y claridad mental.

Beneficios adicionales

El consumo regular de kiwi puede:

Reducir síntomas leves de ansiedad y depresión.

Mejorar la vitalidad y disminuir la fatiga mental.

Aportar energía y nutrientes esenciales para una alimentación equilibrada.

El estudio también destaca que el kiwi puede actuar como una alternativa natural frente a los suplementos vitamínicos, siendo una estrategia sencilla y efectiva para mejorar la salud emocional mediante la dieta.