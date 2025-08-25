;

Estos son los productos que Chile dejó de importar desde Argentina por influenza aviar

La medida busca resguardar el estatus sanitario del país.

Javiera Rivera

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) anunció la suspensión temporal de las importaciones avícolas desde Argentina, tras confirmarse un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

La medida busca resguardar la condición de Chile como país libre de influenza aviar en aves de corral, estatus que mantiene desde agosto de 2023.

¿Qué productos avícolas dejará de importar Chile?

El SAG informó que, a partir del 4 de agosto de 2025, quedaron restringidos los siguientes productos:

  • Aves ornamentales, de recreación y mascotas.
  • Carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, incluidas cabezas y patas comestibles.
  • Huevos con cáscara destinados al consumo humano.
  • Productos cárnicos procesados que contengan carne de ave fresca.

Llamado a la ciudadanía

A través de un comunicado, el SAG señaló que la decisión se toma en línea con los protocolos internacionales de sanidad animal.

El organismo subrayó la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en predios avícolas, instando a los dueños de aves a reportar de inmediato cualquier signo de enfermedad o mortalidad inusual.

“La detección temprana es clave para prevenir la propagación de la influenza aviar”, enfatizó el servicio.

Además, recordó que está disponible de manera gratuita el Seguro de Enfermedades Exóticas para Aves, a través de la plataforma www.agroseguros.gob.cl, el cual cubre muertes derivadas de sacrificios sanitarios por esta enfermedad.

