Esta cantidad de fibra se debe consumir al día para prevenir enfermedades al corazón

En Chile, 9 de cada 10 personas consume menos fibra de la necesaria.

Javiera Rivera

La fibra dietética es uno de los nutrientes más importantes para la salud, aunque muchas veces queda en segundo plano frente a las proteínas o los alimentos grasos.

Sin embargo, múltiples investigaciones han demostrado que una dieta rica en fibra ayuda a bajar el colesterol, controlar la glucosa en sangre, mejorar la digestión y prevenir enfermedades crónicas.

Según un estudio de la Universidad San Sebastián, los adultos en Chile ingieren en promedio solo 12,8 gramos de fibra al día, muy por debajo de la recomendación mínima sugerida por la OMS.

Cuánta fibra deberías consumir al día

Las recomendaciones varían según la edad, el sexo y el nivel de actividad física:

  • Adultos: entre 25 y 38 gramos diarios.
  • Hombres jóvenes y activos: hasta 38-42 gramos diarios (equivalente a unos 14 g por cada 1.000 calorías).
  • Mujeres adultas: al menos 25-30 gramos al día.

Cabe mencionar, que alcanzar estas cifras puede ser un reto: por ejemplo, 30 gramos de fibra equivalen a nueve manzanas o doce tazones de avena instantánea.

Pero la clave no está en la perfección, sino en la constancia. Según la nutricionista Abby Langer, incluir pequeñas dosis de fibra en cada comida es suficiente para mejorar la salud intestinal y cardíaca.

Algunas recomendaciones prácticas:

  • Elegir pan, arroz y pastas integrales en lugar de refinadas.
  • Comer frutas y verduras con piel.
  • Añadir legumbres en guisos, ensaladas o como sustituto parcial de la carne.
  • Incorporar frutos secos y semillas en yogures, batidos o ensaladas.
  • Sustituir snacks ultraprocesados por opciones naturales ricas en fibra.
Granos y cereales integrales / fcafotodigital

