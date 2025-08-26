Esta es la lista de espera más grande en Chile: más de medio millón de personas aguardan una atención

Es de público conocimiento que las listas de espera en Chile representan un grave problema de salud pública.

En ese sentido, en conversación con LUN, el sociólogo y director ejecutivo de Fundación Sonrisas, Raúl Valdivia, reveló que la lista de espera más grande en Chile es, nada más y nada menos, es la dental. Detalladamente, son aproximadamente 540 mil personas que están esperando.

La salud bucal: la lista de espera más grande en Chile

El profesional advirtió que “la salud bucal en Chile está en crisis. Ha estado postergada por muchas décadas en el país y su acceso es muy difícil para la mayoría de la población. Tanto para quienes están en el sector público, que es el 80% de la población, como para quienes estamos en isapre, porque sabemos que la cobertura dental es muy restringida”, señaló al citado medio.

En cifras, según el Ministerio de Salud (Minsal) en julio de 2025 había 534.122 registros odontológicos en espera. En tanto, el tiempo de espera promedio era de 238 días.

En ese sentido, Valdivia aseguró que “la lista de espera más grande en Chile es la dental, con casi 540 mil personas esperando. Y ese daño que se empieza a gestar en temprana edad termina con una población adulta muy dañada”.

Incluso, el especialista indicó que, según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada cuatro millones de personas adultas tiene hoy 20 dientes o menos.

¿A qué se debe? Raúl Valdivia comentó en LUN que, entre los factores, está la “falta de acceso de los programas de atención o rehabilitación dental y de los programas educativos que no tienen cobertura suficiente, falta de políticas públicas y un gran patrón cultural”.