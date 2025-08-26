;

Esta es la lista de espera más grande en Chile: más de medio millón de personas aguardan una atención

El tiempo de espera en promedio era de 238 días hacia julio de este año.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Morsa Images

Es de público conocimiento que las listas de espera en Chile representan un grave problema de salud pública.

En ese sentido, en conversación con LUN, el sociólogo y director ejecutivo de Fundación Sonrisas, Raúl Valdivia, reveló que la lista de espera más grande en Chile es, nada más y nada menos, es la dental. Detalladamente, son aproximadamente 540 mil personas que están esperando.

Revisa también

ADN

La salud bucal: la lista de espera más grande en Chile

El profesional advirtió que “la salud bucal en Chile está en crisis. Ha estado postergada por muchas décadas en el país y su acceso es muy difícil para la mayoría de la población. Tanto para quienes están en el sector público, que es el 80% de la población, como para quienes estamos en isapre, porque sabemos que la cobertura dental es muy restringida”, señaló al citado medio.

En cifras, según el Ministerio de Salud (Minsal) en julio de 2025 había 534.122 registros odontológicos en espera. En tanto, el tiempo de espera promedio era de 238 días.

En ese sentido, Valdivia aseguró que “la lista de espera más grande en Chile es la dental, con casi 540 mil personas esperando. Y ese daño que se empieza a gestar en temprana edad termina con una población adulta muy dañada”.

Incluso, el especialista indicó que, según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada cuatro millones de personas adultas tiene hoy 20 dientes o menos.

¿A qué se debe? Raúl Valdivia comentó en LUN que, entre los factores, está la “falta de acceso de los programas de atención o rehabilitación dental y de los programas educativos que no tienen cobertura suficiente, falta de políticas públicas y un gran patrón cultural”.

ADN

Luis Alvarez

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad