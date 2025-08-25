;

VIDEO. Los Tenores comentan las opciones para la banca de Colo Colo y los avances con tal de jugar la Supercopa en Santa Laura

En el programa de este lunes, nuestros panelistas supieron de la Comisión de Fútbol para elegir el próximo DT de los albos, los plazos de la Conmebol para aplicar sanciones a la U e Independiente y mucho más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este lunes 25 de agosto, nuestros panelistas comentaron la búsqueda de entrenadores por parte de Colo Colo y la Comisión de Fútbol que se llevará a cabo para definir al DT.

Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces, Danilo Díaz y Carlos Costas conocieron los plazos de la Conmebol para aplicar sanciones a la U e Independiente tras la violencia en Avellaneda, los avances para disputar la Supercopa en Santa Laura y la negativa del alcalde de Independencia para jugar el partido en su comuna.

Además, comentaron la fórmula de la ANFP para evitar problemas entre barras en el reprogramado duelo entre Colo Colo y la U, el reestreno de Claro Arena y el primer gol de Fernando Zampedri en el estadio.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 25 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también se votó una nueva versión del Futbolómetro de ADN.

