VIDEO. Alcalde de Independencia insiste en rechazar la Supercopa pese a positiva visita inspectiva en Santa Laura: “No están las garantías”

“Pese a la insistencia de la Delegación Presidencial y la ANFP, mantengo mi posición de que el partido entre Colo Colo y la U no se juegue en Independencia”, declaró el jefe comunal, Agustín Iglesias.

Felipe de Pablo y Yamal Rajab, representantes de la ANFP, encabezaron este lunes una visita inspectiva al Estadio Santa Laura para analizar las medidas de seguridad que se tomarán en la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se pretende jugar el domingo 14 de septiembre en el recinto de Independencia.

En la reunión también participó parte de la Delegación Presidencial Metropolitana, Carabineros, la administración del Estadio Santa Laura y el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuya duración se extendió por más de dos horas.

Según información de ADN Deportes, la visita de las autoridades fue positiva y todas las partes están a disposición para se juegue el partido entre albos y azules, a excepción del jefe comunal, quien reiteró su rechazo a recibir la Supercopa en Independencia.

“Pese a la insistencia de la Delegación Presidencial y la ANFP, mantengo mi posición como alcalde de que el partido de Colo Colo y Universidad de Chile no se juegue en Independencia”, declaró Iglesias.

El rechazo del alcalde de Independencia

En esa línea, la autoridad apuntó que “no están las garantías para que ambas hinchadas se encuentren en el recinto de Santa Laura. No están las garantías en un barrio residencial cercano a una feria libre, donde tenemos un metro con solamente un acceso y se encontrarán ambas hinchadas”.

“La tranquilidad de los vecinos de Independencia para mí como alcalde está primero. Insistiremos en que este partido no se juegue acá, dado que el Gobierno no tiene capacidad de dar garantías que hechos violentos no ocurrirán en los alrededores del estadio. Quienes serán responsables si ocurren situaciones de alta complejidad será el Gobierno y la ANFP", agregó.

De todas maneras, aún quedan dos reuniones entre las autoridades para reforzar el plan inicial de seguridad para la Supercopa, el cual contempla un aforo total de 10 mil espectadores y con las hinchadas de ambos equipos. Estos días serán claves para que el compromiso sea aprobado en Santa Laura.

