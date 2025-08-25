Tragedia en Avellaneda: los plazos y escenarios que enfrenta la U antes de conocer el fallo de la Conmebol

Universidad de Chile atraviesa días claves para conocer el fallo de la Conmebol en torno a los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

De momento, se desconocen cuáles podrían ser los castigos para ambos clubes, y a pesar de las grandes especulaciones al respecto, hay que esperar a la resolución que publique el ente del fútbol sudamericano, que aguarda por una serie de trámites para dar a conocer su veredicto final.

Según información de ADN Deportes, este miércoles 27 de agosto, a las 15:00 horas, vence el plazo para que cada uno de los clubes realice sus alegatos al expediente disciplinario que abrió la Conmebol. Este proceso incluye entregar todos los antecedentes, registros y archivos de lo ocurrido en Avellaneda.

Posteriormente, se constituirá la comisión disciplinaria de la Conmebol, que en este caso estará compuesta por tres de los cinco abogados que la constituyen.

Se trata de Eduardo Gross de Paraguay, Amarilis Belisario de Venezuela y Lucas Ribeiro de Brasil. Asimismo, se inhabilitarán a Cristóbal Valdés y Jorge Ignacio Moreno, puesto que son abogados de Chile y Argentina.

Luego de esta constitución, se van a fijar las audiencias para que cada uno de los clubes también entregue una defensa respecto a todos los alegatos que se hayan consumado. Esta audiencia debería realizar durante esta semana o a inicios de la próxima en Paraguay.

Los plazos y posibles sanciones que podrían recibir Independiente y la U

Respecto a los plazos, está el reciente antecedente de Colo Colo. Una vez que se consumó el partido del pasado 10 de abril contra Fortaleza, el fallo tardó 20 días. Sin embargo, se espera que este veredicto sea mucho más rápido.

La razón de esto es que ya está programado el partido ante Alianza Lima para el próximo 18 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por lo mismo, el fallo de la Conmebol debiese ser liberado la próxima semana.

Sobre las posibles sanciones, ADN Deportes pudo conocer que serán dos fallos, uno para Independiente y otro distinto para Universidad de Chile.

En ese sentido, el hecho de que el cuadro argentino haya sido responsable de la seguridad del espectáculo, en su calidad de club local, no exculpa de responsabilidad objetiva a la U por el comportamiento de sus hinchas.

Además, todavía existe el escenario de que ambos equipos puedan ser eliminados de la Copa Sudamericana, a pesar de que podría caer una sanción mayor en contra de Independiente. Tampoco se descarta que la U sea sancionada con el cierre del Estadio Nacional, pese a que el partido del pasado miércoles fue en condición de visitante.