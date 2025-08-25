Este lunes, Los Tenores protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, donde el panel eligió a la figura, la revelación, la polémica y el mejor gol.

El desglose del Futbolómetro de ADN

El mejor gol

El panel escogió como la mejor anotación la gran jugada colectiva de Ñublense que terminó con definición de Gabriel Graciani en el triunfo de los chillanejos ante Deportes Iquique.

La polémica

En esta sección, la decisión arbitral escogida fue el penal de Diego Corral sobre Pablo Aránguiz anulado mediante VAR en el triunfo de la Universidad Católica ante Unión Española en el estreno del Claro Arena.

La revelación

En esta categoría, nuestros panelistas eligieron a Jhojan Valencia, volante de la UC que hizo un gran partido frente a los hispanos, despachándose con la asistencia para el gol de Fernando Zampedri.

La figura

Como el mejor jugador de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, fue escogido Cristián Zavala, el extremo de Coquimbo Unido que volvió a entregar el pase gol en el triunfo de los “piratas” ante Audax Italiano.