Sin Vinicius Junior, pero con muchas opciones: la potente nómina de Brasil para enfrentar a Chile
La figura del Real Madrid quedó al margen de la citación, al igual que Neymar.
El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, dio a conocer la lista de jugadores con los cuales disputarán el cierre de las Eliminatorias, cuando reciban a Chile y visiten a Bolivia.
Entre las principales novedades está la ausencia de jugadores de su exclub, el Real Madrid, entre los cuales se cuentan Vinicius Junior, Rodrigo Goes y Eder Militao.
También resalta el regreso de jugadores como Gabriel Magalhaes y Lucas Paquetá, además de los delanteros Richarlison, Joao Pedro y Kaio Jorge.
A esos se suman otras temibles variantes ofensivas, como Raphinha, Matheus Cunha y Estevao.
Eso sí, el DT italiano no incluyó a Neymar. “Tuvo un pequeño problema la semana pasada, pero no necesitamos poner a prueba a Neymar. Todos lo conocen: el cuerpo técnico, la selección y la afición brasileña. Como todos, Neymar necesita estar en buena forma física para ayudar a la selección a tener un buen desempeño en el Mundial", explicó Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.
La nómina de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia
Arqueros
- Alisson | Liverpool (ING)
- Bento | Al-Nassr (SAU)
- Hugo Souza | Corinthians
Defensas
- Alexsandro Ribeiro | Lille (FRA)
- Alex Sandro | Flamengo
- Caio Henrique | Monaco (FRA)
- Douglas Santos | Zenit (RUS)
- Fabricio Bruno | Cruzeiro
- Gabriel Magalhães | Arsenal (ING)
- Marquinhos | PSG (FRA)
- Vanderson | Monaco (FRA)
- Wesley | Roma (ITA)
Volantes
- Andrey Santos | Chelsea (ING)
- Bruno Guimarães | Newcastle (ING)
- Casemiro | Manchester United (ING)
- Joelinton | Newcastle (ING)
- Lucas Paquetá | West Ham (ING)
Delanteros
- Estevão | Chelsea (ING)
- Gabriel Martinelli | Arsenal (ING)
- João Pedro | Chelsea (ING)
- Kaio Jorge | Cruzeiro
- Luiz Henrique | Zenit (RUS)
- Matheus Cunha | Manchester United (ING)
- Raphinha | Barcelona (ING)
- Richarlison| Tottenham (ING)