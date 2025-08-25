;

Sin Vinicius Junior, pero con muchas opciones: la potente nómina de Brasil para enfrentar a Chile

La figura del Real Madrid quedó al margen de la citación, al igual que Neymar.

Carlos Madariaga

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, dio a conocer la lista de jugadores con los cuales disputarán el cierre de las Eliminatorias, cuando reciban a Chile y visiten a Bolivia.

Entre las principales novedades está la ausencia de jugadores de su exclub, el Real Madrid, entre los cuales se cuentan Vinicius Junior, Rodrigo Goes y Eder Militao.

También resalta el regreso de jugadores como Gabriel Magalhaes y Lucas Paquetá, además de los delanteros Richarlison, Joao Pedro y Kaio Jorge.

A esos se suman otras temibles variantes ofensivas, como Raphinha, Matheus Cunha y Estevao.

Eso sí, el DT italiano no incluyó a Neymar. “Tuvo un pequeño problema la semana pasada, pero no necesitamos poner a prueba a Neymar. Todos lo conocen: el cuerpo técnico, la selección y la afición brasileña. Como todos, Neymar necesita estar en buena forma física para ayudar a la selección a tener un buen desempeño en el Mundial", explicó Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.

La nómina de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia

Arqueros

  • Alisson | Liverpool (ING)
  • Bento | Al-Nassr (SAU)
  • Hugo Souza | Corinthians

Defensas

  • Alexsandro Ribeiro | Lille (FRA)
  • Alex Sandro | Flamengo
  • Caio Henrique | Monaco (FRA)
  • Douglas Santos | Zenit (RUS)
  • Fabricio Bruno | Cruzeiro
  • Gabriel Magalhães | Arsenal (ING)
  • Marquinhos | PSG (FRA)
  • Vanderson | Monaco (FRA)
  • Wesley | Roma (ITA)

Volantes

  • Andrey Santos | Chelsea (ING)
  • Bruno Guimarães | Newcastle (ING)
  • Casemiro | Manchester United (ING)
  • Joelinton | Newcastle (ING)
  • Lucas Paquetá | West Ham (ING)

Delanteros

  • Estevão | Chelsea (ING)
  • Gabriel Martinelli | Arsenal (ING)
  • João Pedro | Chelsea (ING)
  • Kaio Jorge | Cruzeiro
  • Luiz Henrique | Zenit (RUS)
  • Matheus Cunha | Manchester United (ING)
  • Raphinha | Barcelona (ING)
  • Richarlison| Tottenham (ING)

