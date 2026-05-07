;

Senadora Campillai tras accidente de tránsito: “En proceso de recuperación y con el ánimo de retomar prontamente el trabajo

La parlamentaria resultó involucrada en una colisión frontal mientras se dirigía a una actividad en Cerro Navia.

Cristóbal Álvarez

05 DE NOVIEMBRE DE 2025/VALPARAISO La senadora Fabiola Campillai durante la sesión en sala del senado con el objeto de prorrogar la vigencia de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

05 DE NOVIEMBRE DE 2025/VALPARAISO La senadora Fabiola Campillai durante la sesión en sala del senado con el objeto de prorrogar la vigencia de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Durante este jueves, la senadora Fabiola Campillai (IND) entregó un balance tras el accidente de tránsito que sufrió durante la mañana, señalando que tanto ella como su equipo se encuentran en recuperación y con la intención de retomar sus funciones a la brevedad.

El hecho ocurrió cuando el vehículo en que se trasladaba colisionó de frente con otro automóvil, mientras la parlamentaria se dirigía a una actividad junto al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. Tras el impacto, Campillai fue trasladada a un centro asistencial.

Revisa también:

ADN

A través de su cuenta en la red social X, la senadora agradeció las muestras de apoyo recibidas y afirmó que “en estos momentos, tanto mi equipo como yo nos encontramos en proceso de recuperación, con el ánimo puesto en retomar prontamente el trabajo en el Senado y, sobre todo, en el territorio junto a ustedes”.

En la misma publicación, la legisladora también se refirió a la otra persona involucrada en el accidente, indicando que logró comunicarse con ella. “Mi deseo sincero para otra persona afectada, pude conversar con ella y espero que también tenga una pronta y completa recuperación. Y que estaremos para lo necesario”, expresó.

Por ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre las causas del accidente, mientras se mantiene el seguimiento del estado de salud de los involucrados.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad