Senadora Campillai tras accidente de tránsito: “En proceso de recuperación y con el ánimo de retomar prontamente el trabajo

05 DE NOVIEMBRE DE 2025/VALPARAISO La senadora Fabiola Campillai durante la sesión en sala del senado con el objeto de prorrogar la vigencia de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Durante este jueves, la senadora Fabiola Campillai (IND) entregó un balance tras el accidente de tránsito que sufrió durante la mañana, señalando que tanto ella como su equipo se encuentran en recuperación y con la intención de retomar sus funciones a la brevedad.

El hecho ocurrió cuando el vehículo en que se trasladaba colisionó de frente con otro automóvil, mientras la parlamentaria se dirigía a una actividad junto al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. Tras el impacto, Campillai fue trasladada a un centro asistencial.

Revisa también: Senadora Fabiola Campillai sufre accidente de tránsito en Cerro Navia

A través de su cuenta en la red social X, la senadora agradeció las muestras de apoyo recibidas y afirmó que “en estos momentos, tanto mi equipo como yo nos encontramos en proceso de recuperación, con el ánimo puesto en retomar prontamente el trabajo en el Senado y, sobre todo, en el territorio junto a ustedes”.

En la misma publicación, la legisladora también se refirió a la otra persona involucrada en el accidente, indicando que logró comunicarse con ella. “Mi deseo sincero para otra persona afectada, pude conversar con ella y espero que también tenga una pronta y completa recuperación. Y que estaremos para lo necesario”, expresó.

Por ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre las causas del accidente, mientras se mantiene el seguimiento del estado de salud de los involucrados.