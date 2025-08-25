En un año centenario convulsionado para Colo Colo, uno de los elementos que ha generado debate en el “Cacique” es la portería del equipo, considerando la partida de Brayan Cortés.

Así las cosas, hoy por hoy, el cuadro albo tiene como titular a Fernando de Paul y a otros tres arqueros formados en el equipo: Eduardo Villanueva, Gabriel Maureira y Santiago Tapia.

Todos han surgido bajo la dirección del staff de preparadores de arqueros del elenco popular, liderados por Martín Gutiérrez, que pasó a ser parte del cuerpo técnico del primer equipo tras la salida de Jorge Martínez. El resto de los especialistas en porteros de las divisiones menores de club son Matías Labra (sub 11 y 12), Héctor Cofré (sub 13 y 14) y Adolfo Nef (sub 15 y 16).

En conversación con ADN Deportes, quien comanda el trabajo de divisiones menores destacó el trabajo que hacen los arqueros formados en Colo Colo.

“Hay que tomarlo con mucho profesionalismo y responsabilidad. Tienen muchas condiciones, pero para nosotros es fundamental el acompañamiento que tengan durante este proceso”, aseguró, valorando el presente de Eduardo Villanueva.

“Queda fuera del Sudamericano Sub 20 y Libertadores Sub 20, ha pasado situaciones adversas, pero su fortaleza mental lo ha hecho sobreponerse a estas situaciones. Eso lo tiene viviendo la experiencia de ya haber debutado en Primera División”, remarcó Martín Gutiérrez, abordando también su experiencia con otro arquero formado en Colo Colo y que hoy destaca en Deportes Copiapó, Julio Fierro.

“Nadie puede discutir sus condiciones innatas. Salir a jugar es un paso que lo hizo madurar en ciertos aspectos. Hay otras cosas que debe seguir mejorando y potenciando. Eso lo va a llevar a alcanzar el nivel que él quiere, si mejora desde la condición física, alcanzará su anhelo de volver”, planteó.

El exitoso modelo de trabajo del Departamento de Arqueros de Colo Colo

Amparado en el trabajo con la jefatura técnica que hoy lidera Héctor Tapia a nivel formativo, Colo Colo cuenta con seis arqueros en las selecciones juveniles de Chile.

Gabriel Maureira está en la prenómina de la Sub 20 para el Mundial; Santiago Tapia integra microciclos de la Sub 17 que también disputará una cita planetaria; Pablo Lasnibat y Amaro Contreras están en la Sub 15; y César Zenteno y Santiago Melo están en la Sub 13.

“La clave ha sido darle continuidad a una metodología que nos ha ayudado a consolidar las bases de nuestros arqueros, con conceptos claros”, planteó Martín Gutiérrez, todo en torno a un trabajo que tiene, como ejes clave, la búsqueda de que los porteros tengan dominio técnico, táctico, físico y psicológico, dando especial importancia al biotipo.

También ha sido clave el proceso de captación, área liderada por Lizardo Garrido. “Del 2021 a la fecha hemos hecho seis pruebas masivas de arqueros y han nutrido el 60% de los arqueros que hoy se encuentran en el club. No es un número menor (...) Cuando un jugador es seleccionado, armamos un plan de trabajo con 16 entrenamientos, entregándole conceptos para ver si está o no preparado para ir a la categoría que le corresponde”, planteó, describiendo el día a día de los arqueros que trabajan en el Monumental.

“7 y media de la mañana ya están en el club, pasando el control de peso y control del nivel de hidratación diario. Luego, a las 7:45 hay trabajo en gimnasio y luego el trabajo en cancha, específico de arqueros, y luego con su respectiva categoría. En la tarde se van al colegio tras almorzar acá”, describió, poniendo también el ojo en torno al manejo que tienen en redes sociales.

“Es un tema fundamental, estamos encima constantemente de los chicos. La caja de resonancia que tiene Colo Colo es muy grande, independiente que tengan 15 o 21 años. El equilibrio emocional que debe tener al aumentarle los seguidores al subir al primer equipo es un proceso que el chico tiene que vivir. Detrás del nombre está el club. Nos preocupa que el chico sepa relacionarse, qué contenido subir y en qué contexto hacerlo”, cerró Martín Gutiérrez en ADN Deportes.