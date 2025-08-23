;

VIDEOS. Los estrenos del Claro Arena: Zampedri anota el primer gol y Aránguiz protagoniza la primera polémica referil

El “Toro” honró su rol de goleador histórico, mientras que Rodrigo Carvajal desestimó un penal que parecía claro en favor de Unión Española.

Carlos Madariaga

Los estrenos del Claro Arena: Zampedri anota el primer gol y Aránguiz protagoniza la primera polémica referil

Los estrenos del Claro Arena: Zampedri anota el primer gol y Aránguiz protagoniza la primera polémica referil / TNT Sports

En un sábado plagado de emociones para la UC, el Claro Arena vivió sus primeros hitos al ser inaugurado.

Considerando que el plantel femenino empató sin goles con Santiago Morning, el tema era ver quién anotaría el primer tanto en el remozado recinto deportivo.

Finalmente, quien corría como uno de los favoritos terminó acertando: el goleador histórico del club, Fernando Zampedri.

El “Toro”, complicado físicamente, igualmente se las arregló a la media hora para ganar un cabezazo y completar su tanto 134 con la UC.

Sin embargo, la polémica quedó instalada minutos más tarde cuando se sancionó penal para Unión Española.

Pablo Aránguiz fue derribado en el área cruzada y el juez Rodrigo Carvajal cobró la pena máxima, pero se arrepintió tras revisar la jugada en el VAR.

“Recibe un mínimo contacto que no explica la caída”, dijo el árbitro al explicar la determinación, lo que provocó la ira del volante hispano, que se ganó la amarilla por tirar lejos la pelota.

Sin embargo, al revisar la secuencia, resulta al menos difícil que el contacto no ameritara un penal que pudo significar el empate para Unión Española, en plena pelea por evitar el descenso.

