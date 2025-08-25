“Venta dirigida”: la particular fórmula de la ANFP con tal de disputar la Supercopa Chilena / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Este lunes, en el Santa Laura, integrantes de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, ANFP y de la alcaldía de Independencia se reunieron en torno a que la Supercopa Chilena 2025 se dispute en el recinto de Unión Española.

Se ha planteado que pueda haber un aforo de 10 mil personas, con presencia de fanáticos de Colo Colo y de la U de Chile.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, la propuesta de la ANFP es que haya una “venta dirigida”, es decir, no abierta a todo el público.

Esto refiere a que jugadores del fútbol joven, árbitros, dirigentes, cuerpos técnicos, gente de la ANFP y el INAF sean elegibles, sin requisitos previos, en función a la base de datos que tienen en Quilin 5635. Ni desde la Municipalidad de Independencia ni desde Carabineros se habrían opuesto.

Además, tampoco se dispondrían de los elementos de animación (bombos, lienzos, instrumentos musicales, etc.) en el Santa Laura, donde también se enfatizó que hay seguro vigente para los vecinos al recinto ante posibles incidentes, a 3 kilómetros a la redonda del recinto

La propuesta plantea que existan 260 guardias a lo largo de tres anillos de seguridad, la última con revisión biométrica, y disponiendo del ingreso de proveedores (incluyendo la prensa) cuatro horas antes del compromiso, que se disputaría el 14 de septiembre, a las 15:00 horas.

Habrá que esperar hasta el miércoles, cuando se reúna la mesa de seguridad, para ver si esta idea de “venta dirigida” para la Supercopa se aprueba.