Hayley Williams confirmó su regreso a Chile: este día comienza la venta de entradas / Valerie Terranova

Este jueves se confirmó el regreso de Hayley Williams a nuestro país con su show especial promocionando su nuevo disco “Ego Death at a Bachelorette Party Album”.

“The Hayley Williams Show” aterrizará en nuestro país el próximo miércoles, 18 de noviembre con su espectáculo en el Movistar Arena.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Hayley Williams en Chile?

La venta de entradas para Hayley Williams se realizarán a través del sistema Punto Ticket con una preventa exclusiva el martes 12 de mayo a las 10:00 horas.

La venta general para el “The Hayley Williams Tour” arrancará el jueves 14 de mayo a la misma hora.