Hayley Williams confirmó su regreso a Chile: este día comienza la venta de entradas
La cantante estadounidense presentará su disco “Ego Death at a Bachelorette Party Album” en nuestro país.
Este jueves se confirmó el regreso de Hayley Williams a nuestro país con su show especial promocionando su nuevo disco “Ego Death at a Bachelorette Party Album”.
“The Hayley Williams Show” aterrizará en nuestro país el próximo miércoles, 18 de noviembre con su espectáculo en el Movistar Arena.
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¿Cuándo comienza la venta de entradas para Hayley Williams en Chile?
La venta de entradas para Hayley Williams se realizarán a través del sistema Punto Ticket con una preventa exclusiva el martes 12 de mayo a las 10:00 horas.
La venta general para el “The Hayley Williams Tour” arrancará el jueves 14 de mayo a la misma hora.
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