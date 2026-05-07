El nuevo vínculo entre Victoriano Cerda con la sociedad de Sartor a través de la cual Michael Clark tomó control de Azul Azul / Sabes.cl / Agencia Uno

Michael Clark sigue sumando problemas en torno a su situación legal, donde ha ido sumando y sumando querellas en su contra por el manejo que tuvo en Sartor, además de las dudas respecto de cómo concretó su aparición como accionista mayoritario de la U de Chile.

De hecho, la sociedad llamada Asesorías e Inversiones Sartor S.A. fue la que concentró el 90% de las cuotas del fondo a través del cual Sartor tomó el control de Azul Azul.

Según información de CIPER Chile, es a través de dicha orgánica que se vuelve a verificar otro “secreto a voces”: la relación de Michael Clark y, por extensión, de la U de Chile con Victoriano Cerda, expresidente de Huachipato y de quien se ha acusado su presencia en la propiedad del cuadro azul en simultáneo a su presencia en el cuadro acerero.

Las cuentas de Sartor tienen registros de 15 movimientos de dinero entre sociedades controladas por personas relacionadas con el exdueño del elenco de Talcahuano y Asesorías e Inversiones Sartor S.A., que entre 2021 y diciembre de 2024 tuvo el 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, creado por Sartor exclusivamente para entrar a la propiedad de Azul Azul.

“El registro muestra que esos intercambios de dinero comenzaron en junio de 2021, pocos meses después de que Sartor adquiriera las acciones de Heller, y se extendieron hasta junio de 2023, cuando Cerda seguía al mando de Huachipato”, se lee en parte del reportaje de CIPER Chile, donde se da cuenta que, entre todos los movimientos, Asesorías e Inversiones Sartor S.A percibió más de $10 mil millones desde estas sociedades y les transfirió $7 mil millones.

Cabe apuntar que todo el registro está en manos del Ministerio Público, que pesquisa un eventual fraude a la Ley de Mercado de valores, omisión de oferta pública de adquisición de acciones y negociación incompatible en diversos negocios del grupo Sartor.

Todo mientras, en el marco de su defensa legal, T13 consignó que Michael Clark también está con un flanco abierto en la Comisión para el Mercado Financiero, donde, en representación del expresidente de Azul Azul, se presentaron ante el fiscal de la CMF, Andrés Montes, los abogados Fernanda Skewes y el exministro de Seguridad, Luis Cordero, como “gestores de intereses” de Michael Clark.