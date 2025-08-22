;

FINAL. Universidad Católica vence a Unión Española por el Campeonato Nacional 2025 en la reinauguración de su estadio

‘Cruzados’ e ‘hispanos’ se ven las caras en una nueva versión del ‘Clásico de Independencia’ en el nuevo Claro Arena. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Universidad Católica vence a Unión Española por el Campeonato Nacional 2025 en la reinauguración de su estadio / Twitter @Cruzados

Este viernes por la tarde, el fútbol chileno con su jornada 21 comienza con un interesante duelo en La Cisterna, y uno de los duelos más atractivos será el que se juegue el sábado en el debutante Claro Arena.

Universidad Católica y Unión Española protagonizan un nuevo ‘Clásico de Independencia’, ahora por primera vez en el remodelado estadio de la Universidad Católica.

Cuadro ‘cruzado’ que viene de quedarse con el Clásico ante Colo Colo el pasado fin de semana en el Estadio Monumental, lo que provocó la salida de Jorge Almirón en la banca del ‘cacique’.

Al frente tendrá a un cuadro ‘hispano’ que inesperadamente lucha por no perder la categoría e irá a Las Condes a buscar las unidades para salir de la zona de descenso, pero además buscando amargarle la fiesta al local en su nueva casa.

UC vs. Unión Española, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Unión Española, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 23 de agosto

  • FINAL Universidad Católica 2-0 Unión EspañolaEstadio Claro Arena

Goles: 1-0; 30′ Fernando Zampedri (UC) | 2-0; 90′+4 Eduard Bello (UC)

