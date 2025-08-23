;

AUDIO. El héroe de Coquimbo Unido en el triunfo sobre Audax Italiano: “Pasamos una final y ahora tenemos que ir por otra”

Sebastián Cabrera destacó las claves que tienen al club como líder del torneo y con 12 puntos de ventaja sobre la U.

Coquimbo Unido sumó este sábado su novena victoria seguida en el Campeonato Nacional 2025.

Todo luego de imponerse 1-0 ante Audax Italiano, tercero en la tabla, gracias al gol de Sebastián Cabrera, que había ingresado en el complemento.

“Era un partido bastante difícil, duro, como el de la semana pasada. Audax venía de hacerle un partido bastante interesante a la U. Sabíamos que sería complejo, apretado. Se trabajó con formaciones distintas, teniendo laterales de ellos bien abiertos, seleccionados, jugadores de buen pie, pero sacamos la tarea adelante, tres puntos sumamente importantes”, aseguró el lateral a ADN Deportes, ya pensando en la siguiente jornada, cuando visiten a Huachipato.

“Pasamos una final y ahora tenemos que ir por otra el sábado, que va a ser el doble de difícil”, remarcó el canterano “pirata”, valorando las claves que los tienen punteros, a 12 puntos de su escolta, la U de Chile.

Trabajo y humildad, solamente eso. El grupo está feliz, contento, ningún jugador está sobre Coquimbo Unido y eso se ve reflejado toda la semana con el entrenamiento que tenemos, la intensidad y la confianza que nos da el cuerpo técnico”, enfatizó, apuntando a no sentir la presión por ganar un trofeo inédito para Coquimbo Unido.

Estamos contentos y tranquilos por nuestro momento. Es un orgullo para mí como coquimbano y también para toda la gente”, cerró Sebastián Cabrera.

