Con corte de cinta y fuegos artificiales: la espectacular ceremonia inaugural del Claro Arena / Gonzalo Miranda

En un sábado más que especial para la UC, cerca de 20 mil personas llegaron para ser parte del primer partido del plantel masculino del Claro Arena.

Todo en una jornada donde los cruzados llegaron con tiempo para conocer el remozado recinto deportivo, donde el club volvió a ejercer su localía luego de 1.099 días.

Así las cosas, los asistentes rieron con Stefan Kramer imitando a Gary Medel, quien, junto a Fernando Zampedri, fueron los más ovacionados del plantel al momento que se anunciara la formación de la UC.

Antes que comenzara el partido, Juan Tagle protagonizó el corte de cinta para inaugurar formalmente el Claro Arena.

A ello siguió un espectacular show de fuegos artificiales para darle toda la pompa debida a la histórica jornada.

Eso sí, hay que decir que, con las bajas temperaturas en Las Condes y todos los elementos con que se celebró el primer juego del Claro Arena, los jugadores sufrieron en los primeros minutos, con Fernando Zampedri y Daniel González acusando algunas molestias físicas.