Daniel González tras el debut triunfal de la UC en el remozado Claro Arena: “Valió la pena la espera” / Diego Martin

Universidad Católica vivió un sábado histórico con su primer partido en el renovado Claro Arena, donde venció 2-0 a Unión Española.

Uno de los protagonistas, el defensor Daniel González, destacó la importancia de la localía y el apoyo de la hinchada: “Todos los jugadores sentimos esa motivación extra que era sentir a toda la gente (…) valió la pena la espera”.

González también reconoció que el rival apretó en la segunda etapa y que el equipo tuvo que trabajar defensivamente: “Pasamos por momentos bajos (…) pero supimos sacar adelante y ya el último concretamos con el contragolpe que fue de Eduard”.

El defensor valoró el presente del equipo tras dos triunfos consecutivos, incluyendo la goleada ante Colo Colo, y llamó a mantener los pies en la tierra: “Vamos partido a partido (…) sabemos que quedan muchos puntos en disputa y lo que nos dice el profe es que tenemos que ir sumando la mayor cantidad de puntos posibles”.

Sobre la lesión de Fernando Zampedri, quien aseguró estar desgarrado, González expresó preocupación pero confianza en el plantel: “Le deseo que no sea nada grave, ojalá sea el menor tiempo posible (…) tenemos otros jugadores capacitados para jugar”.