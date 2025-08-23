;

VIDEO. Daniel González tras el debut triunfal de la UC en el remozado Claro Arena: “Valió la pena la espera”

El defensor valoró el triunfo por 2-0 contra la Unión Española y la emoción de volver a jugar en su cancha ante su hinchada.

Martín Neut

Gonzalo Miranda

Daniel González tras el debut triunfal de la UC en el remozado Claro Arena: “Valió la pena la espera”

Daniel González tras el debut triunfal de la UC en el remozado Claro Arena: “Valió la pena la espera” / Diego Martin

Universidad Católica vivió un sábado histórico con su primer partido en el renovado Claro Arena, donde venció 2-0 a Unión Española.

Uno de los protagonistas, el defensor Daniel González, destacó la importancia de la localía y el apoyo de la hinchada: “Todos los jugadores sentimos esa motivación extra que era sentir a toda la gente (…) valió la pena la espera”.

Revisa también:

ADN

González también reconoció que el rival apretó en la segunda etapa y que el equipo tuvo que trabajar defensivamente: “Pasamos por momentos bajos (…) pero supimos sacar adelante y ya el último concretamos con el contragolpe que fue de Eduard”.

El defensor valoró el presente del equipo tras dos triunfos consecutivos, incluyendo la goleada ante Colo Colo, y llamó a mantener los pies en la tierra: “Vamos partido a partido (…) sabemos que quedan muchos puntos en disputa y lo que nos dice el profe es que tenemos que ir sumando la mayor cantidad de puntos posibles”.

Sobre la lesión de Fernando Zampedri, quien aseguró estar desgarrado, González expresó preocupación pero confianza en el plantel: “Le deseo que no sea nada grave, ojalá sea el menor tiempo posible (…) tenemos otros jugadores capacitados para jugar”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad