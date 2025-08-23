;

“Es el trabajo más desgraciado que hay para un entrenador”: la molestia de Miguel Ramírez tras la caída de Unión Española ante la UC

El entrenador defendió su proceso en el club, aunque consciente que su período a cargo del equipo puede acabarse prontamente.

Unión Española sigue sin poder levantar carrera y este sábado sumó su tercera fecha seguida sin victorias, siendo el “pato de la boda” en la inauguración del Claro Arena.

Al respecto, el entrenador del cuadro hispano, Miguel Ramírez, lamentó que el nivel de juego no se refleje en resultados que les permitan salir de la zona de descenso.

“Uno trata de cambiarle la cara al equipo, darle un juego distinto, una fisonomía distinta, una propuesta para sumar. El equipo, futbolísticamente, ha mejorado bastante, pero nos falta un detalle muy importante: los goles”, enfatizó en conferencia de prensa.

“A ratos domina al equipo rival, se genera ocasiones, pero hay momentos en que el equipo se desconecta y se ve mal. En el primer gol tomamos una mala decisión al cambiar las marcas y Zampedri cabeceó solo. A veces hay que estar dispuesto a hacer un poco más, mejoramos en el segundo tiempo, pero no nos alcanza, lamentablemente”, reconoció, enfatizando en la falta de finiquito.

Los goles tendríamos que haberlos hecho hace bastantes fechas atrás. Nos entrenamos para eso, se ve en el juego, pero esto se marca por goles y partidos ganados. Esto es así. Es el trabajo más desgraciado que hay para un entrenador, cuando resulta lo que trabajas, pero no el gol”, aseguró, criticando también al juez Rodrigo Carvajal.

Hubo un penal claro a favor nuestro, la semana pasada fue en contra y se sancionó. Ahora también teníamos un ataque prometedor, un jugador de Católica la frena con la mano y no se sanciona. Hubo muchas cosas que no se sancionaron igual para los dos equipos. Esos errores también nos cuentan goles, al igual que cuando nosotros fallamos”, comentó Miguel Ramírez, sin descartar que su proceso en Unión Española pueda finalizar anticipadamente.

El hilo siempre se corta por lo más delgado y lo entiendo, pero amo esta profesión y mi dedicación es entera. La procesión va por dentro, lo voy absorbiendo en casa, pero me siento acompañado de un buen cuerpo técnico, de mi familia”, cerró en el Claro Arena.

