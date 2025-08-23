Una fiesta de estadio europeo: el lado B del triunfo cruzado en su nuevo Claro Arena / Diego Martin

Este sábado, la UC se estrenó oficialmente en el Claro Arena al imponerse por 2-0 ante Unión Española.

ADN.CL pudo recorrer los pasillos del remozado recinto deportivo antes y durante el compromiso y acá te contamos los detalles.

Un estadio europeo

Llegar al Claro Arena, por primera vez, es como sentirse en Europa. Un estadio imponente, implacable que, de ser bien utilizado por los cruzados, será un infierno para el equipo que venga a Las Condes.

Show de pirotecnia

Con un largo show de inicio, vino el corte de cinta por parte de las autoridades de Cruzados. Tras ello, la UC lanzó fuegos artificiales para dar vida al primer partido oficial del Claro Arena.

Lesión de Zampedri a los 10

Iniciado el encuentro, en el primer pique que corrió, Fernando Zampedri los asustó a todos: se tomó el posterior del muslo y se tiró al suelo. Por suerte para Garnero, la situación no pasó a mayores.

Frío descomunal

De venir al Claro Arena, durante el invierno, habrá que abrigarse en demasía, porque las bajas temperaturas realmente cala los huesos en plena precordillera.

Quien más que Zampedri

A los 30 minutos, quien otro que Fernando Zampedri podía marcar el primer gol oficial del Claro Arena. Manos al cielo, festejó con todos los cruzados.

Toda Unión revisó el VAR

Primero se cobró penal a favor de los hispanos; pero el VAR llamó al juez para corregir. Al momento de analizar, todo Unión se posicionó detrás para revisar la jugada, sin dar crédito a la corrección.

La fiesta final de Eduard Bello

Uno cuestionado por los cruzados cerró la faena en el Claro Arena. El venezolano Eduard Bello marcó el segundo del partido para darle tranquilidad final a los locales.