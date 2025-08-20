Los Tenores anticipan el cruce de la U ante Independiente en Buenos Aires por Copa Sudamericana / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este miércoles 20 de agosto, nuestros panelistas anticiparon, junto a nuestros enviados especiales a Buenos Aires, Rocío Ayala, Alberto López y Danilo Díaz, el partido en que la U de Chile visitará a Independiente por Copa Sudamericana.

Pancho Mouat, Cristián Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas, comentaron la variante de última hora que harán los azules para este choque, además del análisis de un ex DT del “Rojo de Avellaneda”, Pedro Troglio y la conversación con el director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez.

Además, conversaron con el preparador físico Juan Ramírez, que dio su versión respecto que no llegara Héctor Tapia a ser DT interino de Colo Colo, junto con las novedades de la ceremonia inaugural que desarrolló la UC en torno al Claro Arena.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 20 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, que tuvieron como invitado a Jorge Caraccioli, a propósito de lo cual rieron con el “11 de Manolo”, en alusión a cantantes chilenos.