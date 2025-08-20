La gran sorpresa que dispondrá la U para visitar a Independiente por Copa Sudamericana / RAUL BRAVO

La U de Chile no pudo completar ayer martes el trabajo en Casa Amarilla con miras al juego de hoy miércoles ante Independiente, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras el 1-0 en el Nacional, el cuadro azul apunta a administrar la diferencia en el Estadio Libertadores de América.

Para este desafío, eso sí, el elenco universitario laico llegó a Buenos Aires con una baja sensible: Israel Poblete, que se lesionó contra Audax Italiano.

Según información de ADN Deportes, el reemplazante del volante será el extremo Maximiliano Guerrero, pero no como parte del ataque, sino como un interior en el mediocampo.

Así las cosas, la formación de la U de Chile para enfrentar a Independiente será con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.