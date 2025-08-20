La U de Chile jugará ante Independiente por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De cara a este choque, uno que conoce bien al “Rojo de Avellaneda” es Pedro Troglio, que dirigió al club entre 2007 y 2008, y anticipó en ADN Deportes el cruce de este miércoles.

“Todo es posible. Independiente no viene en un buen momento, pero tiene un gran equipo y ha hecho un muy buen torneo anterior. Tranquilamente puede pasar la fase, no es un resultado imposible”, partió destacando el hoy DT de Banfield, valorando el presente azul.

“La U viene haciendo, de la mano de Gustavo Álvarez, un muy buen año y se potencia cuando va afuera, con la capacidad de sus jugadores para la contra”, aseguró quien fuera subcampeón del Mundo con Argentina en Italia 1990, planteando que la clasificación puede ser para cualquiera.

“Es una llave abierta para cualquiera de los dos equipos, Independiente puede darlo vuelta, pero también la U puede complicarlo y pasar. Es de las llaves más abiertas”, cerró Pedro Troglio en ADN Deportes.