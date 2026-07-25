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Pasó casi un año prófugo: detienen a taxista acusado de abusar sexualmente a su propia hija

El sujeto fue ubicado por Carabineros en Estación Central tras labores de inteligencia vinculadas a una investigación iniciada en 2021.

Martín Neut

Pasó casi un año prófugo: detienen a taxista acusado de abusar sexualmente a su propia hija

Pasó casi un año prófugo: detienen a taxista acusado de abusar sexualmente a su propia hija / Diego Martin

Carabineros detuvo en Estación Central a un hombre de 56 años que permanecía prófugo desde hace casi un año, luego de ser requerido por la justicia en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual contra una menor de edad.

La captura fue realizada por funcionarios del Departamento SEBV, específicamente de la unidad especializada en búsqueda de prófugos, quienes lograron identificar la ubicación del sujeto tras diversas diligencias investigativas y seguimientos.

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El procedimiento se concretó en la intersección de Ruiz Tagle con Obispo Javier Vásquez, mientras el imputado se encontraba trabajando como conductor de taxi.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la causa se remonta a hechos ocurridos durante 2021 y la víctima sería la propia hija del detenido.

Menor tenía 12 años

La teniente Savka Herrera explicó que “las diligencias investigativas señalan que los hechos ocurren durante el año 2021 afectando a su propia hija, quien en ese entonces tenía 12 años de edad”.

El caso es investigado por la Fiscalía Local Centro Norte, organismo que fue informado tras la detención. Por instrucción del fiscal de turno, el hombre fue trasladado para enfrentar el respectivo control de detención.

Carabineros señaló además que el imputado, de nacionalidad chilena, mantiene antecedentes penales por otros delitos.

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