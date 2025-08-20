Sorpresa causó que Héctor Tapia no fuera quien tomara el interinato en Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón del banco del “Cacique”.

Uno de los motivos que circularon para la no elección de “Tito” fue la inclusión de Juan Ramírez como su preparador físico, conocido por ser el PF personal de Arturo Vidal.

En conversación con Los Tenores, Juan Ramírez despejó las dudas y mencionó las verdaderas causas que le impidieron trabajar con el primer equipo albo. “Sí, estaba incluido para asumir el primer equipo por los tres partidos. A mí me lo avisaron después de la reunión que sostuvo Aníbal con ‘Tito’. Yo estaba listo para ir a trabajar”, comenzó diciendo.

“Mucho se ha especulado que esto no se da por mi relación con Arturo Vidal. Yo tengo una relación con Arturo, pero también con Cepeda, con el ‘Tucu’ Contreras y otros jugadores, pero nunca ha dejado de ser una relación profesional”, agregó.

En esa misma línea, explicó cómo lo vivió desde su punto de vista. “Si esto no se da por mi relación con Arturo, me parece que es una falta de cariño hacia el club de quien haya tomado la decisión. Ante todo, yo soy un profesional. Si no tomas una decisión porque tal vez le estás dando mucho poder a Arturo... no sé, eso es otra cosa”.

A modo de ejemplo, y enfocándose en su respeto por la labor que ejerce, Juan Ramírez fue claro. “Me parece que es una falta de respeto a mi carrera. El ‘Cholo’ Simeone dirige a su hijo. Es un desconocimiento de mi labor profesional. Por ahí pasa mi molestia”, recalcó.

“A Blanco y Negro se le olvida que el primer jefe del área física del fútbol joven de Colo Colo fui yo, en 2005, con Mirko Jozic y con Leonardo Véliz. No estás llevando al preparador físico de Arturo Vidal, estás llevando a Juan Ramírez, no a cualquier persona”, sentenció el preparador físico.